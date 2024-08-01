陸製造業PMI連三月萎縮 專家：經濟有放緩壓力

大陸製造業PMI 圖／經濟日報提供

大陸國家統計局昨（31）日發布7月製造業採購經理指數（PMI）為49.4，比前月略降0.1個百分點，受到新訂單下降和工業品出廠價（PPI）持續下跌影響，官方製造業PMI跌至近五個月低點，且連續第三個月位於收縮區間。

大陸國家統計局高級統計師趙慶河解讀，7月因傳統生產淡季、市場需求不足以及局部地區高溫洪澇災害極端天氣等因素，對企業生產經營造成影響。從生產端看，7月生產指數為50.1，比前月下降0.5個百分點，製造業生產繼續保持擴張；新訂單指數為49.3，比前月下降0.2個百分點，顯示市場需求有所回落。

路透分析，因為曠日持久的房地產危機和就業不安全拖累了經濟增長，也提振了北京當局需要推出更多刺激措施的預期。

7月非製造業商務活動指數亦降至50.2，比前月下降0.3個百分點，略遜於市場預期的50.3。7月綜合PMI產出指數亦為50.2，比前月下降0.3個百分點。

經濟通通訊社引述財信研究院副院長伍超明分析，南方高溫降雨對製造業生產形成較大拖累，而且內需不足尤其是房地產市場調整對工業生產的影響仍會持續。此外，全球地緣政治關係緊張，出口需求較前月動能或偏弱，對製造業景氣度的支撐不強。

中國物流與採購聯合會特約分析師張立群表示，7月製造業PMI指數在榮枯線（50）以下仍小幅下降，代表經濟有放緩壓力，回升基礎還需加強。新訂單指數在榮枯線下繼續小幅下降，價格類指數在榮枯線下明顯下降，代表需求不足問題仍然突出，供求總量失衡明顯。生產指數回落，表明需求不足對工業生產的制約明顯。

張立群強調，要高度重視市場主導的需求收縮，表現為企業、居民越是不容易掙錢，就越不敢花錢，需求就會進一步收縮。

凱投宏觀（Capital Economics）助理經濟學家Gary Ng表示，唯一的一線希望是，近期經濟動力的喪失似乎讓官員們更加認真地加大近期政策支持的力度。他補充說，這在未來幾個月應該會支撐經濟復甦。

張立群建議，要加大政府公共投資作為擴大內需的關鍵作用，帶動企業訂單增加和生產投資恢復，帶動就業形勢好轉和消費需求回升。透過超大規模境內市場持續回暖，顯著增強經濟回升的內在動能。