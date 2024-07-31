光環不再？星巴克CEO：中國大陸業務一直是痛點

美國咖啡連鎖品牌星巴克（Starbucks）近來因業績成績起伏，引發投資人緊張。星巴克近日發布最新財報顯示，星巴克在大陸同店銷售仍大幅下滑14%，延續前一季11%的頹勢。對此，星巴克執行長納拉西姆漢（Laxman Narasimhan）坦言，大陸的業務一直是星巴克的痛點，不過也出現了好轉跡象，大陸的平均日交易量和周銷售額環比均有所改善。

據觀察者網，星巴克於當地時間7月30日發布第三財季財報（截至2024年6月30日）顯示，本季星巴克營收為91.1億美元，年減1%，低於92.4億美元的市場預期。而歸母淨利10.5億美元，去年同期為11.4億美元，年減7.8%。

在營運數據方面，星巴克財報指，受訂單量下滑的影響，星巴克本季的整體同店銷售額下滑3%。星巴克同店銷售額下滑的大背景是，美國消費產業整體顯露出疲軟跡象。星巴克表示，在美國市場，已經發現幾百家業績不佳的美國門市，正在努力改善這些門市的營運。

在此同時，星巴克的第二大市場—中國大陸市場同樣仍面臨同業競爭的壓力。納拉西姆漢表示，星巴克在大陸的業務一直是個痛點，不過也出現了好轉的跡象，「大陸市場的平均日交易量和周銷售額環比均有所改善。」

據了解，星巴克在大陸市場的同店銷售額年減14%，平均客單價和交易金額都出現萎縮情形。不過，值得注意的是，在報告期內星巴克在大陸仍維持一定的開店節奏，季度末門市數量達到7,306家，較上季增加213家，年增達13%。

另，南方都市報提到，大陸市場是星巴克國際市場的重要組成部分，但星巴克中國連續兩季出現營收下跌。2024財年第三季，星巴克中國營收年減了10.71%至7.34億美元。

此外，報導再指，儘管星巴克在大陸確實變得更便宜，但售價降低並沒有帶來成交量的上漲。星巴克中國聯席執行長劉文娟曾說，星巴克中國透過對星巴克獨有的高端產品和體驗的持續創新，立足當下，「不透過犧牲經營利潤率換取銷售額」。同時，透過門市拓展規劃，挖掘藍海機會，保證門市的回報和獲利能力。

針對價格戰問題，劉文娟則指，在促銷活動頻繁的競爭環境中，「星巴克保持高度克制，避免價格戰」。