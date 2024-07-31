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7月人民幣對美元即期匯率累計升值0.54%

聯合報／ 記者林茂仁／即時報導
7月人民幣對美元即期匯率累計升值0.54%。 （路透）
7月人民幣對美元即期匯率累計升值0.54%。 （路透）

人民幣對美元即期匯率在7月迎來升值。7月最後一個交易日，人民幣對美元即期匯率下午收盤報7.2261，較上一交易日上漲211個基點。整個7月，人民幣對美元即期匯率從6月底的7.2659累計升值398個基點，升值0.54%。

澎湃新聞報導，人民幣對美元中間價在7月則小幅走低。7月31日人民幣對美元中間價報7.1346，調升18個基點，較6月底的7.1268下跌78個基點，貶值0.11%。

人民幣在7月25日對美元匯率在離岸和在岸市場迎來大漲。多家法人機構指出，美元自身擾動、日圓升值帶動以及穩匯率政策發力等促成人民幣匯率近期反彈。

人民幣匯率仍然是貨幣政策節奏的重要決定因素。中共中央政治局7月30日召開會議，分析研究當前經濟形勢，部署下半年經濟工作。會議提出「要保持人民幣匯率在合理均衡水準上的基本穩定」。

浙商證券固收團隊在研報中指出，本次關於貨幣政策的新提法主要在於匯率層面。年初以來，受美元走強影響，匯率問題成為制約貨幣政策的重要外部因素，人民幣匯率持續面臨貶值壓力。近期，受美國科技股股價回檔、美聯準會降息預期升溫及日圓走強等因素影響，人民幣匯率出現一定幅度升值。

浙商證券表示，若新增專項債發行提速，降準或是貨幣政策可選項，但需綜合考慮匯率因素，若人民幣匯率無虞，貨幣政策空間或進一步打開，不排除繼續降息的可能。

展望接下來匯率走勢，中金公司在研報中指出，從外部環境和遏制套息投機這兩方面看，人民幣匯率在短期內並不會輕易回到此前的偏低彈性狀態，雙向波動的彈性可能會有所增加。

中金公司表示，從外部環境看，隨著美國大選季和美聯準會降息啟動時間點的臨近，金融市場的不確定性或將持續處於偏高水準，而美元與非美貨幣利差的穩定性也會因為降息的臨近而有所下降。其次，從遏制外匯套利投機的動機看，仍有必要在未來一段時間內將人民幣的彈性保持在相對偏高的水準。

人民幣 美國大選 貨幣

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