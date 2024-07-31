陸股反彈放量大漲 預期政策力度加大

中國大陸A股在7月最後一個交易日出現反彈，三大指數均大漲作收。滬深兩市成交量暴增至人民幣9033億元（下同，約新台幣4.1兆元），比昨天放量3038億元。分析多指中共中央政治局昨天開會提振信心，市場預期下半年利多政策力度加大。

綜合財聯社、每日經濟新聞、第一財經等陸媒，A股今天開低走高，創業板指領漲，滬指收復2900點關卡。滬深兩市今日成交額9033億元，較上個交易日放量3038億元，成交量暴增逾50%。

下午收盤，滬指報2938.75點，漲2.06%；深成指報8754.09點，漲3.37%；創指報1688.14點，漲3.51%。

這也是A股在低迷7月迎來的最大反彈。盤面上，證券、機器人概念、醫藥股漲幅居前。

中共中央政治局30日召開會議，分析研究當前經濟形勢，部署下半年經濟工作。會議對備受投資者關注的宏觀政策、提振消費、對外開放、房地產、資本市場等均提出明確要求。

中金公司研報指出，從總量來看，中央政治局會議指出「宏觀政策要持續用力、更加給力」，政策力度或有所加大。從結構來看，會議指出，政策著力點將更多轉向惠民生、促消費。實際上，近期政府統籌安排3000億元左右超長期特別國債資金，加力支持大規模設備更新和消費品以舊換新，已經體現了財政投向的邊際變化。

長城證券指出，中國國家發改委發布促進家電等消費品以舊換新政策，覆蓋的家電品類範圍廣、品類多、力度大。短期看，有望提振消費者的購買意願、釋放購買潛力，帶動相關行業龍頭企業高品質產品的銷售。

山西證券則稱，本輪超長期特別國債的落地，很大程度上解決了設備更新和消費品以舊換新的政策資金問題，此外未來5年3兆元的央企設備更新規模也將有效撬動社會固定資產投資。