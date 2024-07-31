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大陸經濟放緩無損上海豪宅交易　大陸超級富豪最愛這兩大資產

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸經濟復甦腳步緩慢，卻無損上海房產交易量增長趨勢。有財富分析指出，富裕的大陸投資者目前投資方向保守，以追求資本保值和穩定的收入生成為主，資金一方面流入國際資產，另一方面則仍青睞投注往高階房地產市場。圖為上海豪宅湯臣一品。本報資料照片
大陸經濟復甦腳步緩慢，卻無損上海房產交易量增長趨勢。有財富分析指出，富裕的大陸投資者目前投資方向保守，以追求資本保值和穩定的收入生成為主，資金一方面流入國際資產，另一方面則仍青睞投注往高階房地產市場。圖為上海豪宅湯臣一品。本報資料照片

大陸經濟復甦腳步緩慢，卻無損上海房產交易量增長趨勢。有財富分析指出，富裕的大陸投資者目前投資方向保守，以追求資本保值和穩定的收入生成為主，資金一方面流入國際資產，另一方面則仍青睞投注往高階房地產市場。

美國「全國廣播公司」（CNBC）根據萊坊（Knight Frank）最近一份財富報告預測，大陸的超級富豪人口，也就是擁有淨資產至少為3,000萬美元的人，預計將在幾年內增長近50%。

報導援引商業房地產服務和投資領域商、美國上市公司世邦魏理仕的Sam Xie說法指出，尤其是上海的豪宅近年來由於珍稀性，一直是當地高淨值人士和富裕家庭的最愛。

對於上海豪宅交易吸引市場眼光，全球房地產公司第一太平戴維斯（Savills）中國研究主管麥克唐納（James Macdonald）認為，上海豪華房地產行業交易量明顯增加，可歸因官方最近放鬆的樓市限制政策，導致市中心地區新的高階房地產開發案增加，解決了被壓抑的需求。

麥克唐納所指官方寬鬆政策，主要是今年5月，官方將人們在上海購買房產前，必須繳納稅款的年限，從五年減少到三年。首次購房者的首付比例，也從30%下調至20%。

對於大陸投資客的資產配置偏好，總部位於香港的家族辦公室海銀國際（Hywin International）首席執行官肖（Nick Xiao）認為，傳統上大陸客戶偏好配重房地產和境內市場股票，但這些富有的大陸投資者已開始接受越來越多樣化的資產類別，包括貨幣、私募信貸、私募股權、美國國債和發達市場股票。

禾豐家族辦公室首席投資官Stephen Pau則稱，大陸富人正在轉向資本保值和高收益、低風險的產品，如美國國債，尤其在經歷房地產和國內股市的損失之後。

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