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中國7月PMI表現疲弱 製造業悲觀情緒濃厚

中央社／ 上海31日電

中國國家統計局今天發布最新統計資料顯示，7月製造業採購經理人指數（PMI）為49.4。分析指出，數據呈現製造業悲觀情緒濃厚，中國經濟持續受到房地產低迷、消費不振困擾。

中國國家統計局31日發布最新統計資料顯示，7月PMI為49.4，較6月PMI下滑0.1個百分點，連續第3個月低於50榮枯線，落入緊縮區間；7月PMI也創下5個月來新低。

路透社31日報導分析，國內需求持續不振、地緣政治帶來壓力，中國製造業活動的悲觀情緒濃厚，7月PMI連續第3個月落入緊縮區間，從「新出口訂單」、「出廠價格」等分項指數來看，顯示工廠業主正在試圖降價以推動出貨量。

中共中央政治局30日召開會議，會議內容允諾「要以提振消費為重點擴大國內需求」、「增強中低收入群體的消費能力和意願」，不過沒有宣布具體措施，分析人士認為，支持家庭消費措施不太可能對於經濟復甦產生實質性推動作用。

房地產過去是中國經濟成長主要拉動力，中國家庭70%財富投資於房地產，房價過去一段時間正在面臨下跌困境，這些問題構成民間消費、投資等信心欠佳，使得中國經濟復甦道路愈加崎嶇。

報導引述瑞銀證券首席中國經濟學家汪濤的意見指出，推估中國政府可能會進一步地降低商業銀行準備金、降低借貸成本；預期官方在下半年裡，很大程度會繼續遵循過往政策設定，不會有新的重大刺激措施。

中國國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河認為，由於傳統生產淡季、市場需求不足還有中國局部地區高溫、洪澇等災害極端天氣侵襲，這些狀況對於企業生產經營產生影響，導致景氣水準略有下滑。

PMI

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