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美對出口到大陸半導體製造設備禁令 可能豁免日荷韓盟友

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
拜登政府計劃在下個月公布一項新規定，該規定將擴大美國的權力，以阻止外國向大陸晶片製造商出口半導體製造設備。不過路透指出，美國的盟友 包括日本、荷蘭和南韓的半導體製造設備商，出貨將被排除在外。路透
拜登政府計劃在下個月公布一項新規定，該規定將擴大美國的權力，以阻止外國向大陸晶片製造商出口半導體製造設備。不過路透指出，美國的盟友 包括日本、荷蘭和南韓的半導體製造設備商，出貨將被排除在外。路透

拜登政府計劃在下個月公布一項新規定，該規定將擴大美國的權力，以阻止外國向大陸晶片製造商出口半導體製造設備。不過路透社報導說，美國的盟友 包括日本、荷蘭和南韓的半導體製造設備商，出貨將被排除在外，從而限制了該規則的影響。

路透獨家報導稱，像是主要荷蘭半導體設備製造商艾司摩爾（ASML）和東京電子不會受到影響。但報導亦稱，出口將受到影響的國家包括以色列、台灣、新加坡和馬來西亞

消息傳出後，東京電子的股價當天收盤上漲7%。其他日本晶片相關設備製造商也憑藉迪恩士半導體（Screen Holdings）獲得了強勁收益飆升9%，愛德萬測試年增4.5%。

據其中一位消息人士稱，該規則是所謂的外國直接產品規則的擴展，將禁止位於大陸最複雜晶片製造工作，大約6家大陸晶圓廠接收來自許多國家的出口。

為了阻止可能使大陸軍隊受益的超級計算和人工智慧突破，美國在 2022 年和 2023 年對大陸的晶片和晶片製造設備實施了出口管制。

這項新規定目前處於草案階段，代表華盛頓正在尋求在不激怒盟友的情況下，繼續對大陸蓬勃發展的半導體產業施加壓力。

半導體 美國 馬來西亞

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