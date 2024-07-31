中國電商Temu罰款引不滿 數百名商家赴廣州總部抗議

中國電商「拚多多」旗下平台Temu的罰款政策引發爭議。數百名商家昨天前往Temu廣州總部前指控，該平台以售後問題為由扣除「售後預留金」，金額在人民幣幾萬元至幾百萬元不等，導致商家營運困難。

綜合中國證券網、星島網報導，Temu的商家因申訴無門，22日及29日集中前往Temu位在廣州的總部樓下抗議，一些商家甚至進入Temu在25樓的辦公室，表達不滿。

帶領2名員工從福建莆田趕往現場維權的鄭龍（化名）表示，自己是做飾品買賣，在Temu平台的4家店鋪累計罰款和預留金為人民幣160萬元（約新台幣726萬元），因為罰款、保證金和其他資金凍結，工廠已無法發給工人薪資。

一名拚多多內部人士則表示，這次維權事件的「鬧事」商家有10幾家，且大多是服飾類的商家，這些商家希望透過跨境電商消化庫存。當出現虛假發貨、尺寸不符、偽造質檢標籤等問題時，平台透過扣除消費保障金以保障消費者權益。

這名人士認為，少數商家在得知被拚多多處罰後，希望透過「按鬧分配」的做法引起關注，牟取利益，這對合法經營的商家不公平。

據中國證券網報導，拚多多昨晚回應稱，「平台不會去賺商家違規罰款這個錢，罰了也是賠給消費者」。

報導指出，參與維權的商家大多採「全托管」模式，商家只需供貨，由平台負責銷售、寄送、售後等環節。一旦商品品質出現問題或售後問題，Temu會直接懲罰商家，而非按直營電商模式自行賠付。

據多名商家透露，今年3月開始，Temu釋出大量罰款名單，原因主要是「售後問題」，但不解釋每筆訂單的具體問題。最低懲罰是不結算貨款，最高懲罰是在不結算貨款的基礎上，處以商品申報價格5倍的賠付金。

報導提到，從今年5月開始，陸續有商家與Temu就罰款問題進行溝通，7月初有10幾名賣家直接與Temu溝通，前後約有10次到訪Temu總部及當地信訪部門尋求交涉。