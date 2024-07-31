周鴻禕宣布360安全大模型免費 要把大模型拉下神壇

360集團董事長周鴻禕31日宣布，360安全大模型免費。「360要把大模型拉下神壇，不希望大模型成為少數廠商奇貨可居賺錢的工具，讓每個企業都『用得起、用得好』。

快科技報導，周鴻禕進一步說明，360全線安全產品已集成安全大模型能力，對所有購買360標準產品的使用者免費提供大模型標準能力，產品加量不加價。

他說：「讓人人都能獲得大模型帶來的技術突破，實現安全行業新質生產力變革。」

周鴻禕介紹，360大模型的主要策略包括三個，用安全大模型賦能行業、用大模型賦能公司現在的搜索流覽器兒童手錶等產品）透過多個垂直大模型合作提高生產力。他強調，「360不會造車，投資的哪吒此前聲量太小，最近流量上升得還可以。」

周鴻禕還就360的廣告問題回應。他表示，在網路安全方面，360集團十年投入近人民幣300億，所以360也形成了比較奇葩的商業模式，用免費軟體+商業廣告來補貼安全技術投入，他感謝廣大用戶對360的支持，並表示「你們在為國家安全看廣告」。