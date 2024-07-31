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中國電動車龍頭比亞迪 傳尋求打入加拿大汽車市場

中央社／ 台北31日電

加拿大考慮對從中國進口的汽車徵收關稅之際，中國電動車龍頭比亞迪傳正尋求打入加拿大市場。

路透社根據一份監管文件報導，指出這份文件沒有具體說明比亞迪有關計劃的時間表，但確實討論了對電動車徵收關稅的可能性，以及比亞迪開始在加拿大銷售乘用電動車的計劃。

另外，消息並指，比亞迪已與加拿大經銷商會面，商討落地經銷分店事宜，為建立銷售管道做準備。

加拿大追隨美國與歐盟的腳步，在6月曾表示考慮對中國進口的汽車徵收關稅，以尋求與盟友統一戰線，共同對抗西方國家認為存在大量補貼的中國電動車產業。

渥太華在2日開啟了一個為期一個月的公眾諮詢期，權衡應對措施。同時指出，若不加以控制中國對電動汽車不公平的支持，可能會導致進口呈指數級激增，這將對加拿大電動汽車投資與行業的轉型產生不利影響。

加拿大 美國 電動汽車

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