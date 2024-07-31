中國7月PMI指數49.4% 連續3個月收縮

中國官方發布今年7月的製造業採購經理人指數（PMI），數據顯示略降至49.4%，相較6月下降0.1個百分點，連續3個月處於收縮區間，創5個月新低。

製造業採購經理指數（PMI）及非製造業經理人指數（NMI）均以50%作為榮枯線，指數高於50%代表景氣呈現擴張；低於50%代表景氣緊縮。

從企業規模看，大型企業PMI為50.5%，比上月升0.4個百分點；中、小型企業PMI分別為49.4%和46.7%，比上月下降0.4和0.7個百分點。

從分類指數看，在構成製造業PMI的5個分類指數中，生產指數高於臨界點，新訂單指數、原材料庫存指數、從業人員指數和供應商配送時間指數低於臨界點。

7月份，非製造業商務活動指數為50.2%，比上月下降0.3個百分點，仍高於臨界點。

分行業看，建築業商務活動指數為51.2%，比上月下降1.1個百分點；服務業商務活動指數為50.0%，位於臨界點。

從行業看，鐵路運輸、航空運輸、郵政、電信廣播電視及衛星傳輸服務、文化體育娛樂等行業商務活動指數位於55.0%以上較高景氣區間；零售、資本市場服務、房地產等行業商務活動指數低於臨界點。

新訂單指數為45.7%，比上月下降1.0百分點，表明非製造業市場需求景氣度回落。分行業看，建築業新訂單指數為40.1%，比上月下降4.0個百分點；服務業新訂單指數為46.7%，比上月下降0.4個百分點。

7月份，綜合PMI產出指數為50.2%，比上月下降0.3個百分點。中國官方認為，此一數據仍位於擴張區間，表明中國企業生產經營活動繼續保持擴張。

中國國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河表示，7月份是傳統生產淡季、市場需求不足以及局部地區高溫洪澇災害極端天氣等因素影響企業生產經營，製造業景氣略有回落。