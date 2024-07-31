大陸財政部：考慮將推進消費稅徵收環節後移並穩步下劃地方

大陸財政部副部長王東偉31日在國新辦新聞發布會上表示，在現行規模較大的幾個稅種中，消費稅全部歸屬中央，主要在生產和進口環節徵收。下一步，大陸考慮將推進消費稅徵收環節後移並穩步下劃地方，統籌考慮中央與地方收入劃分、稅收徵管能力等因素，分品目、分步驟穩妥實施，拓展地方收入來源，引導地方改善消費環境。

王東偉在國新辦舉行「推動高品質發展」系列主題新聞發布會上指出，1994年分稅制改革特別是十八屆三中全會以來，大陸財稅體制不斷完善，逐步形成了現行地方稅體系，但也要看到，隨著大陸經濟轉向高品質發展階段，現行地方稅制度體系不夠完善、結構不盡合理、稅權配置不夠健全等問題日益突出。

王東偉表示，二十屆三中全會對深化財稅體制改革作出全面部署，提出明確要求，分別是拓展稅源、適當擴大地方稅權、規範非稅收入管理。

首先，拓展地方稅源。王東偉表示，在現行規模較大的幾個稅種中，消費稅全部歸屬中央，主要在生產和進口環節徵收。下一步考慮將推進消費稅徵收環節後移並穩步下劃地方，統籌考慮中央與地方收入劃分、稅收徵管能力等因素，分品目、分步驟穩妥實施，拓展地方收入來源，引導地方改善消費環境。

他說，將研究把城市維護建設稅、教育費附加、地方教育附加合併為地方附加稅，授權地方在一定幅度內確定具體適用稅率。改革環境保護稅，將揮發性有機物納入徵收範圍。

其次，適當擴大地方稅權。王東偉提到，近年來，在環境保護稅法、資源稅法、耕地佔用稅法等地方稅立法中，已賦予省級地方確定具體適用稅率、稅收減免等管理許可權。今後，在中央統一立法和稅種開徵權的基礎上，探索研究在地方稅稅制要素確定，以及具體實施上賦予地方更大自主權。

最後，規範非稅收入管理。王東偉指出，非稅收入主要歸屬地方，是地方財力的重要組成部分。考慮將規範非稅收入管理，適當下沉部分非稅收入管理許可權，由地方結合實際差別化管理。深化自然資源有償使用制度改革。把依託行政權力、政府信用、國有資源資產獲取的收入全部納入政府預算管理。對於收費公路問題，將按照「受益者付費」原則，推動優化相關政策。