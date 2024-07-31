美國對中國產品加徵新關稅 將延後至少兩週生效

美國原定於8月1日起對中國銷美的電動車及電池、電腦晶片和醫療產品等一系列商品大幅加徵關稅。但根據路透社報導，美國貿易代表署（USTR）30日表示，新關稅將延後至少兩週生效。

路透社30日報導，美國貿易代表署表示，由於他們仍在審查收到的1100條公眾意見，目前預計將在8月發布最終決定，並且新關稅將於最終決定發布後的兩週生效。

報導指出，美國總統拜登於（Joe Biden）5月時決定維持前總統川普任內的決定，恢復對中國銷美產品徵收關稅，包括將電動車關稅提高4倍至100%；半導體關稅稅率則將提高1倍至50%。

此外，貿易代表署徵求意見，了解對醫用口罩、手套徵收25%關稅、注射器徵收50%關稅是否還要調更高。

報導表示，美國正投入數千億美元的清潔能源稅收補貼，發展本土電動車、太陽能和其他新產業。中國在這些領域的產能過剩威脅到美國企業的生存能力。加徵關稅旨在保護美國就業機會，免受中國廉價商品大量湧入的影響。

白宮先前表示，新關稅將影響價值180億美元（約新台幣5918億元）的中國進口商品，包括鋼鐵和鋁、半導體、電動車、關鍵礦物、太陽能電池和起重機。美國對中國電動車祭出關稅重手的政治意義大於實際影響，因為現有關稅已使中國電動車鮮少銷美。

報導指出，2023年，美國從中國進口4270億美元的商品，向中國出口了1480億美元的商品，這種貿易逆差已經持續了數十年，並成為華盛頓越來越敏感的話題。