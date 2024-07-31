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房地產危機拖累經濟增長 大陸7月PMI 49.4%連三個月收縮

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸7月製造業PMI指數為49.4%，連續第三個月位於收縮區間。圖為山東省泰安市嘉和重工機械生產線 ，工人在利用直播銷售挖掘機。新華社
大陸7月製造業PMI指數為49.4%，連續第三個月位於收縮區間。圖為山東省泰安市嘉和重工機械生產線 ，工人在利用直播銷售挖掘機。新華社

大陸國家統計局31日發布7月官方製造業採購經理指數PMI）為49.4%，比上月略降0.1個百分點，製造業景氣度基本穩定，但連續第三個月位於收縮區間。

路透分析，因為曠日持久的房地產危機和就業不安全拖累了經濟增長，也提振了北京需要推出更多刺激措施的預期。

6月大陸官方製造業PMI為49.5%，與5月持平，製造業活動持續維持在收縮區間。

根據大陸國家統計局數據，7月非製造業商務活動指數為50.2%，比上月下降0.3個百分點，仍高於臨界點。7月綜合PMI產出指數為50.2%，比上月下降0.3個百分點，仍位於擴張區間，代表企業生產經營活動繼續保持擴張。

路透認為，7月非製造業活動擴張較慢，指出大陸服務需求放緩，並加深了

房地產行業長達數年的危機的令人不安。

大陸物流與採購聯合會特約分析師張立群先前表示，6月PMI仍處榮枯線之下，顯示經濟仍處蓄積回升階段，放緩壓力仍然較大。今年以來，大陸多項穩定成長、促回升的政策靠前發力，成效的不斷顯現，逐步增強經濟回升力量。

PMI 指數

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