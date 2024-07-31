大陸首例爛尾樓經政府協調退款 專家：此類案例未來會增加

南京珠江四季悅城專案在停工兩年後，日前由地方政府介入，協調組織開發商向業主退還首付款。這也是「保交樓」以來全大陸第一例住宅項目停工後由官方協調集中退房、退首付的案例。廣東省住房政策研究中心首席研究員李宇嘉稱，未來這樣的案例會明顯的增加。

中新經緯報導，李宇嘉指出，首先，自2022年起，預售資金監管變得極為嚴格，所有預售資金必須存入指定帳戶，直至房屋交付後才能解除監管，這確保了帳戶內始終有足夠的資金。

其次，目前新盤專案的去化率普遍較低，許多新盤甚至長時間內無法達到一半的去化率。在此過程中的貨值貶值導致即使銷售成功，交付難度也很大。因此，業主可以通過退房退首付的方式解決問題。

此外，對於那些以自住為購房目的的業主，還可以在政府協調下選擇退房後置換到周邊專案。這些都是對「保交樓」工作推進、多管道解決爛尾樓、保障小業主權益的多管道解決方案的探索，具有廣泛的適用性。

李宇嘉表示，解決此類問題的關鍵在於發揮開發商的主體責任、地方政府的屬地責任以及金融機構的支持責任。只有三方共同努力，才能確保小業主的權益得到有效保障。

界面新聞報導，珠江四季悅城位於江寧祿口空港新城，緊鄰如意湖，靠近地鐵S1號線翔宇路北站，距離規劃的地鐵18號線約800公尺，專案約90萬平公尺，原計劃打造成祿口空港首個大型城市綜合體項目，是珠江投資集團進入南京的第一個項目。

綜合體項目共包含G96、G97、G98、G104、G105這5個地塊，含商業中心、研發辦公、住宅等業態，當初擬投資人民幣100億元。

兩個住宅用地G98（悅鳴嘉苑）和G104（鼎瑞嘉苑）於2021年、2022年陸續開盤。其中，珠江四季悅城G98共規劃9棟樓，2021年7月首次開盤，目前推出1、2、3、5、6、7號樓共6棟樓，戶型85到99平方公尺，均價約人民幣19980元/平方公尺，原定於2023年6月底交付。G104地塊於2022年4月開盤，約定2024年6月交付，戶型價格與G98地塊基本一致。

2023年1月，有業主投訴稱珠江四季悅城G98地塊2022年7月已經停工，且一直處於停工狀態。因為交付無期，彼時，開發商提供的解決方案是將G98業主置換到G104專案。但沒多久，G104地塊也停工了。

一位業主稱，官方回覆是因總包方蘇中建設受到恒大公司影響而停工，本來年初還說已經法院判決，珠江與蘇中建設解除合約，正在確定新的總包方。

根據蘇中建設集團官微，蘇中建設集團創立於1949年，是江蘇省建築施工龍頭企業，是上海世博會場館、北京國航總部大廈等建築商。還是恒大地產重要戰略合作單位，曾承建恒大多個重點項目，包括著名的「恒大城」。蘇中建設集團是受恒大影響最大的企業之一，該公司持有恆大人民幣100億元商票待兌付。