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復甦疲弱 習近平坦言經濟遇到困難

聯合報／ 記者黃雅慧／綜合報導
中共總書記習近平。 新華社
中共總書記習近平。 新華社

中共中央政治局昨召開會議，部署下半年經濟工作，強調當前大陸國內有效需求不足，要求宏觀政策更加發力。中共日前並召開黨外人士座談會，就當前經濟形勢聽取意見，中共總書記習近平在會上坦言，當前大陸經濟發展遇到一些困難和問題，要堅定發展信心，保持戰略定力。專家認為北京意識到內需不振亟需解決，預計後續會有相應措施，今年內還可能宣布降息刺激經濟。

新華社報導，中共中央政治局昨召開會議，分析當前經濟形勢並部署下半年經濟工作，審議「整治形式主義為基層減負若干規定」，由習近平主持。會議強調「下半年改革發展穩定任務很重」，要提振消費、推進高水準對外開放，要防止行業內卷競爭（內部過度競爭）。

會議提出經濟面臨挑戰，包括當前外部環境變化帶來的不利影響增多，大陸國內有效需求不足，經濟運行出現分化，重點領域風險隱患仍然較多，新舊動能轉換存在陣痛。會議認為，上述問題是發展中、轉型中的問題，既要增強風險意識和底線思維，積極主動應對，又要保持戰略定力，堅定發展信心，「唱響中國經濟光明論」。針對下半年改革發展任務，會議提及要以改革為動力促進穩增長、調結構、防風險，充分發揮經濟體制改革的牽引作用，及時推出一批條件成熟、可感可及的改革舉措。宏觀政策要持續發力，並培育壯大新興產業和未來產業。

央視昨報導，中共中央於廿六日召開黨外人士座談會，習近平指出，今年上半年面對複雜多變的國內外形勢，大陸頂住壓力、積極作為，加強宏觀調控，深化改革開放，有效應對風險挑戰，經濟延續了回升向好態勢。但他也坦言，當前大陸經濟發展遇到一些困難和問題，但經過努力是完全可以克服的。要堅定發展信心，保持戰略定力。

香港經濟日報引述華創證券投資顧問部總經理屈慶分析，政治局會議對經濟的判斷較四月時更悲觀，下半年政策基調可能更積極，提及擴大內需、增加居民收入，預計會有具體舉措。澳新銀行中國市場經濟學家邢兆鵬認為，會議突出振興消費和落後產能退出，暗示政策重點正從產業政策轉向內需。預計第四季可能還會降息。

中共 經濟發展 風險

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