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加稅前搶買 陸電車歐盟銷量攀高

聯合報／ 記者黃雅慧／綜合報導
歐盟執委會宣布，5日起對中國大陸產電動汽車加徵臨時關稅，最長期限為四個月。（新華社）
歐盟執委會宣布，5日起對中國大陸產電動汽車加徵臨時關稅，最長期限為四個月。（新華社）

彭博社引述國際數據研究公司Dataforce研究數據顯示，歐盟對大陸電動車加徵反補貼關稅前，大陸品牌電動車六月在歐洲的註冊量超過二點三萬輛，市占率達百分之十一，牌照註冊量創新高紀錄。

歐盟自七月五日起對大陸製電動車加徵關稅，包含比亞迪的百分之十七點四、吉利十九點九、上汽卅七點六，而被認定配合調查但未被抽樣的車廠則加徵百分之廿點八，共計有十三家。其餘未在名單中的車廠則加徵百分之卅七點六。

由於七月五日前在歐洲註冊牌照的進口電動車出售時，無需添加額外臨時關稅。Dataforce分析師統計數據指出，上汽集團六月在歐洲電動車市占率中領先群雄。該集團向經銷商大批出口MG4掀背車。此外，大陸電動車製造商比亞迪也透過在德國舉行的歐洲足球錦標賽，推動旗下電動車在當地的銷量。

TrendForce分析，歐盟加徵關稅帶來若干影響，包括加速大陸車廠海外建廠及供應鏈布局。關稅雖將導致利潤下降或售價提高，預計大陸品牌仍具定價優勢，今年在歐盟純電動車市場比重仍有機會提高至百分之十。

市占率 歐盟 電動

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