杭州國際仲裁院 涉外、港澳台案同比增44%
浙江省司法廳負責人29日在該省涉外法治協調小組第二次會議上介紹，上半年，在涉外商事糾紛多元化解體系方面，杭州國際仲裁院累計辦理涉外及涉港澳台仲裁案件117件，同比增長44%。
中新社報導，今年上半年，在涉外法規規章制度體系方面，該省審議通過優化營商環境條例，專章設置「開放提升」，加快促進涉外商旅往來外籍人員生活便利若干規定等立法進程。
在涉外法治實施體系方面，杭州海關實施多個專項行動，累計刑事立案78件、行政立案803件。同時，多部門聯合推動集中管轄涉外刑事案件改革，加強收案、辦案規範化管理。
在涉外法治服務體系方面，該省率先試點出口退稅免填報、單一窗口非接觸辦稅便利化服務舉措，深化數據知識產權登記改革和知識產權質押融資提質擴面，並指導3萬餘家外資企業填報外商投資年度報告。
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