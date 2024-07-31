中國國家能源集團 再生能源裝機獲大突破

中國國家能源集團新聞發言人黃清29日在北京表示，上半年該集團發電裝機3.33億千瓦，其中可再生能源裝機1.24億千瓦，佔比37.3%。 當天，國家能源集團召開二季度新聞發佈會，會上公布上半年成績單，該集團上半年煤炭產量3.1億噸，煤炭銷量4.3億噸；發電量5949億千瓦時，鐵路運輸量2.9億噸，兩港裝船量1.3億噸；煤化工產品產量1392萬噸。 黃清介紹，面對資源接續緊張、極端天氣頻繁衝擊等挑戰，國家能源集團自產煤繼續保持每月5000萬噸峰值水平，自2021年10月以來已在這個高位上連續運行33個月。上半年，集團全口徑發電量同比增長4.2%，新能源發電量同比增長17.8%。

據介紹，上半年，國家能源集團新能源開工1242萬千瓦、投產906萬千瓦、裝機規模歷史性突破1億千瓦。寧夏騰格里大基地海原100萬千瓦風電開工建設，寧夏電力靈紹直流、國電電力陝北錦界等一批百萬千瓦光伏項目全容量投產。