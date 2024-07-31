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世界黃金協會：陸黃金市場是全球典範

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

「我曾經多次訪問中國，總是為這個國家的變化感到驚嘆。中國黃金市場的進步是中國快速發展的縮影，中國黃金市場發展成為值得全球其它市場借鑒的典範」。世界黃金協會首席執行官泰達維日前在上海表示。

中新社報導，由中國黃金協會與世界黃金協會共同主辦的2024中國國際黃金大會27日在上海舉行。泰達維觀察，自從20世紀90年代以來，中國對黃金的需求穩步增長。得益於過去幾十年強勁的經濟增長，中國在國際黃金市場中占據了穩固的領先地位。過去10多年來，中國一直是全球最大的黃金消費國，且連續15年成為全球最大的黃金生產國。 　　

他表示，這些成就也彰顯了中國在塑造全球黃金行業未來發展過程當中的影響力。中國的影響力不只是在中國國內市場，中國黃金市場已經從以前的追隨者轉變為引領者，在黃金行業的關鍵領域彰顯領導力，並且未來將繼續推動國際黃金市場的創新發展。

上海 黃金

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