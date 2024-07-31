智能製造標竿 德陽企業搶頭香

近日，在北京召開的大陸第六屆智能製造系統解決方案大會，對大陸智能製造標竿企業進行授牌。總部位於四川省德陽市的東方電氣集團東方汽輪機有限公司（簡稱東方汽輪機），以資料驅動創造出裝備智造新模式，成為大陸能源裝備製造行業首家獲得該榮譽的企業，實現從示範到標竿的新跨越。

智能製造標竿企業遴選工作，由大陸工信部指導，由智能製造系統解決方案供應商聯盟（簡稱「聯盟」）組織開展，旨在擇優確定一批智能製造實施成效突出、具有行業代表性和示範效應的企業，樹立企業數位化轉型與智能化升級的優秀典範，帶動引領智能製造先進經驗與成功模式的複製推廣。

東方汽輪機2022年8月建成大陸首個葉片加工無人車間及首條黑燈產線，並在2022年世界清潔能源裝備大會上作為示範場景展示；同年11月，圍繞汽輪機的設計、生產、服務，在行業內率先通過智能製造能力成熟度評估三級認證。2023年7月，建成投運行業首個5G全連接數位化工廠，打造焊接、隔板、總裝數位化車間。

今年7月，東方汽輪機建成大陸最大的燃機智慧製造基地，打造燃機熱端部件數位化車間、燃機冷端部件數位化車間以及燃燒器產線，構建了科技創新與產業發展融合驅動的數位化場景。