工業富聯 大買庫藏股

鴻海昨（30）日晚間代子公司工業富聯（FII）公告實施庫藏股，回購總額在人民幣2至3億元（約新台幣9.1億至13.65億元）之間，以每股人民幣40.33元（約新台幣183.62元）以下買回。回購期限自該公司股東會審議通過之日起不超過12個月。

鴻海代工業富聯公告，基於對公司未來發展前景的信心，以及對長期價值的認可，維護廣大股東利益，增強投資者信心，在綜合考慮公司財務狀況，以及未來的盈利能力的情況下，將依規定、以集中競價交易方式進行股份回購，並註銷以減少註冊資本。

工業富聯董事長鄭弘孟之前提出公司四大發展方向，分別是做強人工智慧（AI）產品、深耕AI製造、融合AI+ESG，以及培養AI人才，協助鴻海集團穩固AI伺服器與AI智慧手機雙龍頭領先地位。

在做強AI產品方面，因全球掀起AI算力中心的建設競賽，拉動AI伺服器等算力及交換機等設備的加速升級，加上AI加速從雲端走向邊緣終端，AI PC來勢洶洶，AI手機需求增加，工業富聯要協助鴻海集團穩固AI伺服器與AI智慧手機機構件的「雙龍頭」領先地位。