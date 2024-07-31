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大陸外貿嚴峻 挑戰不少

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導

大陸海關總署發言人、統計分析司司長呂大良昨（30）日針對下半年外貿形勢進行分析，他指出當前外部環境複雜性、嚴峻性、不確定性上升，地緣政治風險也較高，因此大陸下半年外貿面臨不少挑戰。

呂大良指出，部分國家推行單邊主義、保護主義，對全球生產供應鏈造成的干擾逐步顯現，紅海危機等導致航運堵塞、運費上漲，進一步增加了企業的成本壓力。

實際上，大陸6月出口總額按年增加8.6％，為2023年4月以來、近15個月最高增速，顯示出口商在貿易夥伴預期加徵關稅之前提前出貨。

然而，6月進口額卻意外下滑2.3％，時隔兩個月再現衰退，也凸顯大陸內需疲軟。

大陸經濟「外熱內冷」，出口成長成為上半年5%經濟年成長的主要動能，下半年大陸出口是否還能撐起經濟大局，持續受到關注。

中泰證券研究所首席分析師楊暢指出，從單月數據來看，出口金額持續回升的持續性有待觀察，但考慮到海外主要經濟體面臨政府部門換屆（例如美國總統大選），有可能導致外貿企業繼續「搶出口」。

東方金誠首席宏觀分析師王青則預測，大陸下半年出口成績將繼續保持較快成長速度，但8月之後，由於去年基數較高，成長速度可能回跌。

美國

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