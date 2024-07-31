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陸拉抬內需加大刺激力道 專家：今年將有降息動作

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導
中共總書記習近平。 新華社
中共總書記習近平。 新華社

中共中央政治局昨（30）日召開會議，部署下半年經濟工作。會議強調當前大陸國內有效需求不足，要求宏觀政策更加發力。分析認為，大陸政府意識到內需不振亟需解決，預計後續會有更相應財政措施來加以提振。貨幣政策方面，預計今年內還將有降息動作。

上述會議由中共中央總書記習近平主持。新華社報導，會議提到要以提振消費為重點擴大國內需求，經濟政策的著力點要更多轉向惠民生、促消費，增加居民收入並增強中低收入群體的消費能力和意願，把服務消費作為消費升級的重點。

中共中央政治局會議摘要 圖／經濟日報提供
中共中央政治局會議摘要 圖／經濟日報提供

會議並指，要培育壯大新興產業和未來產業，要大力推動高水平科技自立自強，加強突破關鍵核心技術難關，推動傳統產業轉型升級，要有力有效支持發展瞪羚企業、獨角獸企業。同時，強化行業自律，防止「內捲式（內部過度競爭）」惡性競爭。強化市場優勝劣汰機制，暢通落後低效產能退出管道。

與此同時，央視報導，中共中央於26日召開黨外人士座談會，就當前經濟形勢聽取各黨外人士意見和建議。該會議亦由習近平主持。習近平坦言，當前中國大陸經濟發展遇到一些困難和問題，是發展中、轉型中的問題，經過努力是完全可以克服的。中共中央政治局常委李強、王滬寧、蔡奇、丁薛祥均出席座談會。

香港經濟日報引述華創證券投資顧問部總經理屈慶分析稱，政治局會議對經濟的判斷較4月時更悲觀一些，但在這個判斷基礎上，下半年政策基調感覺比4月要積極更多，重點提到擴大內需、增加居民收入，預計會有具體舉措。

澳新銀行中國市場經濟學家邢兆鵬表示，政治局會議突出振興消費和落後產能退出，暗示政策重點正從產業政策轉向內需。近期降息和人民幣3,000億元超長期國債用於支持設備和消費品以舊換新，符合這一政策調整方向，但仍不足以確保5%的經濟增長目標，預計第4季還需降息一次，不排除臨時調增預算赤字可能。

中共 經濟發展 習近平

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