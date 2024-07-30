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兩樣情？全球黃金需求達新高 陸Q2金飾需求卻創15年來同期新低

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
世界黃金協會近期發布今年第二季最新報告指，大陸市場金飾需求第二季僅86噸，創下自2009年以來的同期新低。圖／取自界面新聞
世界黃金協會近期發布今年第二季最新報告指，大陸市場金飾需求第二季僅86噸，創下自2009年以來的同期新低。圖／取自界面新聞

全球黃金需求總量創有史以來同期新高，然而，世界黃金協會近期發布最新報告指出，大陸市場金飾需求第二季僅86噸，創下自2009年以來的同期新低。同時，大陸金飾第二季銷量較十年均值低逾39%。另，今年上半年，大陸金飾消費年減18%，至270噸。

據界面新聞，7月30日，世界黃金協會發布2024年第二季《全球黃金需求趨勢報告》顯示，第二季包含場外交易在內的全球黃金需求總量達1,258萬噸，較去年同期成長4%。而這項數據也是有該項統計以來，在同期最強勁的需求。

其中，全球官方黃金儲備增加了184噸，年增6%；黃金投資需求較去年小幅成長至254噸；全球電子業用金年增14%，科技用金需求年增11%；全球金飾需求則年減19%至391噸。而全球黃金需求包括各國央行儲備、投資需求、黃金首飾、‌工業需求等。

與此同時，在大陸方面，第二季大陸市場金飾需求僅86噸，創下自2009年以來的同期新低。大陸金飾第二季銷量較十年均值低39%。今年上半年，大陸金飾消費年減18%，至270噸。

報告表示，今年3月，大陸金價大漲10%，而後的4和5月，金價也持續上漲，且屢創新高，疊加大陸經濟成長放緩，使得大陸消費者的黃金購買力降至2013年以來的最低水準。

報告續指，消費者對支出日趨謹慎的態度，也是金飾需求疲軟的原因之一。同時，大陸房市持續低迷、本地資產表現疲軟以及經濟前景不明朗令消費者信心不足，儲蓄意願高漲，進而削減非必需品支出，金飾消費則受到拖累。

世界黃金協會中國區CEO王立新稱，對大陸市場實體黃金投資需求持謹慎樂觀的態度。他預測，今年下半年，季節性因素可能會支撐大陸金飾消費需求小幅成長，不過，他提醒，「金飾消費的復甦程度也將取決於未來經濟發展」。

除金飾需求外，報告也預計，第二季大陸央行購金增幅也大幅放緩。大陸央行僅在4月宣布購入黃金2噸，遠低於第一季的27噸，是自2022年11月重新開始增儲黃金來，增幅最小的一季。上半年，大陸官方黃金儲備累計增加29噸，去年同期此數字為103噸。

另，報告還提到，據歷史數據分析，大陸購金態勢與金價呈現負相關關係，可能是近期大陸央行購金增幅放緩的一大原因。王立新則表示，大陸央行增加黃金儲備的決定因素並不在於短期金價的漲跌，而是主要考慮其更長期的策略性指標。「考慮到現在中國人民銀行的黃金儲備的比重已經接近5%，可能基於階段性的指標，央行暫緩了增加黃金儲備。」

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