小鵬汽車AI訓練投人民幣35億 無大模型智駕將被淘汰

小鵬汽車30日舉行AI智駕技術發表會上，小鵬汽車董事長何小鵬表示，小鵬汽車是全球唯二，大陸國內率先實現端到端大模型量產上車。小鵬汽車在AI訓練上已投入35億費用，包括算力、包括人工，這是絕大部分公司很難做到的。

何小鵬指出，智慧化有一個網路效應，在大AI中越強，獲得的資料越多，就需要投入更多費用，也要賣更多的車去支持這個體系，現在這個循環幾乎所有供應鏈都搞不定。

在端到端加持下，小鵬智駕進化在前所未有的加速，大版本能力的提升，從13個月逐步縮減，今年年底，小鵬能夠實現自動過ETC，打通園區內部道路，這意味著XNGP實現智駕能力的飛躍只需要5個月。

何小鵬宣布，XNGP從全國都能開升級為全國都好用，小鵬汽車全國都好⽤的標準是：不限城市、不限路線、不限路況。行業裡說全國都能開的友商很多，但實際上落地差異巨大，小鵬真正做到不限路線，除了「黑名單」中特定場景不能開，其他都可以開。

而很多友商實際上是白名單，只開放部分道路。2024年小鵬智駕將帶來更多飛躍式的體驗，譬如能夠實現真正的門對門體驗，打通園區等內部道路。打通ETC的版本也已經在內測。

他表示，端到端加持下，XNGP具有更強的學習能力，能夠處理更複雜的道路情況，在規則時代這是難以實現的。隨著資料學習的增加，XNGP能力不斷提升，沒有使用大模型的智駕都將被淘汰。

生態互聯方面，小鵬AI天璣XOS 5.2.0系統新版本著重提升蘋果生態的聯動體驗，可實現遠端語音控車、手勢控車，可通過SIRI打開洗車模式、極速降溫、哨兵模式等等功能，NFC控車，也可用「貼一貼」來解決開門、開充電口、開哨兵模式、開極速降溫等功能。並可通過iPhone 15Pro系列的自訂按鍵，實現快速鎖車。

智慧座艙方面，新系統推出了多種布局的全新儀表，全新駕駛模式和全能投屏功能。新系統推出了80種組合的全新儀表，全新駕駛模式和全能投屏功能。