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華為小折疊機開啟預訂 四種配色超時尚、最高12GB+512GB

聯合報／ 記者林茂仁／即時報導
華為小折疊機開啟預訂，共有四種配色。圖／取自IT之家
華為小折疊機開啟預訂，共有四種配色。圖／取自IT之家

華為30日宣布，新款小折疊機nova Flip折疊屏手機開啟預訂，訂金人民幣100元，該手機將於8月5日20:00開啟全款預售。

華為nova系列是華為旗下中端旗艦手機品牌，主打賣點為時尚拍照。據介紹，華為nova Flip折疊屏手機擁有向新綠、櫻語粉、零度白和星耀黑四種配色，提供12GB+256GB和12GB+512GB兩種記憶體配置。

IT之家此前報導，華為nova Flip折疊屏手機的機身設計較為圓潤，外屏、相機Deco、機身均進行了圓角處理。該手機主打三大亮點：6.88mm輕薄可靠、鴻蒙AI趣玩、後置5000萬畫素懸停自拍

另據華為發佈的預熱視頻，華為nova Flip折疊方式為居中單孔內折，豎排雙攝像頭，並採用方形外屏設計，沒有使用華為Pocket系列小折疊的圓形副屏方案。值得注意的是，這將是華為首款採用方形外屏的小折疊屏。此外，華為nova Flip將有向新綠、櫻語粉、零度白和星耀黑四款配色。

華為常務董事余承東表示，華為持續引領折疊手機市場，並不斷創新。作為nova系列首款小折疊手機，它將時尚先鋒的美學基因，與年輕人彰顯自我的個性相融合，帶來更加前衛、獨特的用機體驗。

根據國際知名調研機構IDC日前發佈的資料，今年第2季，中國折疊屏手機市場保持三位數增長幅度，出貨量達到257萬支，華為以41.7%的市場占有率穩居折疊屏手機市場第一；vivo、Honor分別以23.1%、20.9%位居第二和第三。

256GB 余承東 年輕人 自拍

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