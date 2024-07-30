快訊

台股上沖下洗！新台幣匯率仍升值2.4分、收32.846元 關鍵主力是「它」

「只是不夠絕望」吐主管爛事…公職男2個月拚上高考 暴哭跪謝文昌帝君

未說理由...方星海卸任證監會副主席職務 將由「他」接任

聯合報／ 記者葉文義／即時報導
大陸證監會官網顯示，國務院決定，任命李明為證監會副主席，免去免去方星海的證監會副主席職務。圖／澎湃新聞
大陸證監會官網顯示，國務院決定，任命李明為證監會副主席，免去免去方星海的證監會副主席職務。圖／澎湃新聞

大陸證監會官網顯示，國務院決定，任命李明為證監會副主席，免去方星海的證監會副主席職務。同時，中共中央組織部通知，李明任證監會黨委委員，免去方星海黨委委員職務。證監會公告未說明免去方星海證監會副主席職務的理由。

北京日報時政欄目「長安街知事」報導，官方簡歷顯示，李明，男，漢族，1968年11月出生，法學博士，中共黨員。李明曾任全國中小企業股份轉讓系統總經理，證監會江蘇監管局黨委書記、局長，證監會上市監管部主任，證監會首席檢查官、稽查局局長等職。

方星海出生於1964年5月，浙江樂清人，曾任中央財經領導小組辦公室經濟一組巡視員、經濟四局局長等職，2015年10月任證監會副主席、黨委委員，直至此次卸任。

目前，大陸證監會領導班子包括：主席、黨委書記吳清，副主席、黨委委員李超，紀檢監察組組長、黨委委員樊大志，副主席、黨委委員王建軍、陳華平、李明。

中共 北京 國務院

延伸閱讀

中企來美上市 明年或迎「小陽春」

宗教傳愛無分界！白沙屯媽祖捐腎友車給天主教若瑟醫院

大陸證監會：挺企業境外上市

力挽海外投資者 大陸政府鼓勵上市公司派發更多股息

相關新聞

華為小折疊機開啟預訂：四種配色、最高 12G+512G

華為30日宣布，新款小折疊機 nova Flip 折疊屏手機開啟預訂，訂金人民幣100 元，該手機將於8月5日20:00...

未說理由...方星海卸任證監會副主席職務 將由「他」接任

大陸證監會官網顯示，國務院決定，任命李明為證監會副主席，免去方星海的證監會副主席職務。同時，中共中央組織部通知，李明任證...

中國發改委主任：要合理縮減外資准入負面清單 讓外商能「發展好」

中國國家發改委主任鄭柵潔今天針對中共20屆三中全會文件提到的「完善高水平對外開放體制」說，要擴大鼓勵外商投資產業目錄，合...

遭歐美加稅 陸車企擴大投資非洲電動車市場

據美國之音報導，中國電動車遭歐美加徵關稅，在非洲卻「攻無不克」。非洲正興起「電動交通革命」，而目前在非洲大城市見到的電動...

三中全會後陸股「跌跌不休」 上證陷2900點保衛戰

中共二十屆三中全會後陸股跌跌不休，上證綜指已跌破2,900點，許多上市公司因此宣布回購自家股票自救。鴻海旗下的工業富...

促進觀光 30日起港澳地區外旅團入境海南「144小時」免簽

大陸移民管理局30日公告，即日起，實施港澳地區外國旅遊團入境海南144小時免簽政策。大陸為提振旅遊消費的144小時免簽政...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。