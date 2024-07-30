未說理由...方星海卸任證監會副主席職務 將由「他」接任
大陸證監會官網顯示，國務院決定，任命李明為證監會副主席，免去方星海的證監會副主席職務。同時，中共中央組織部通知，李明任證監會黨委委員，免去方星海黨委委員職務。證監會公告未說明免去方星海證監會副主席職務的理由。
北京日報時政欄目「長安街知事」報導，官方簡歷顯示，李明，男，漢族，1968年11月出生，法學博士，中共黨員。李明曾任全國中小企業股份轉讓系統總經理，證監會江蘇監管局黨委書記、局長，證監會上市監管部主任，證監會首席檢查官、稽查局局長等職。
方星海出生於1964年5月，浙江樂清人，曾任中央財經領導小組辦公室經濟一組巡視員、經濟四局局長等職，2015年10月任證監會副主席、黨委委員，直至此次卸任。
目前，大陸證監會領導班子包括：主席、黨委書記吳清，副主席、黨委委員李超，紀檢監察組組長、黨委委員樊大志，副主席、黨委委員王建軍、陳華平、李明。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言