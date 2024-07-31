南博會首設咖啡館 160家企業參展

精品咖啡漸成規模、新銳品牌悄然崛起、產品創新風生水起……27日，第8屆中國—南亞博覽會正在昆明舉行，首次開設的單品類專業展館咖啡產業館，展現大陸咖啡主產區雲南咖啡產業的新業態。

中新社報導，近年大陸咖啡消費年均增速超15%，成為全球增長速度最快的咖啡消費市場。與此同時，以雲南小粒咖啡為代表的大陸產咖啡品質不斷提升，受到市場歡迎。

在此背景下，作為大陸面向南亞東南亞的重要經貿合作平台，本屆南博會首次開設咖啡產業館，設置11個展區，全面展示雲南咖啡全產業鏈生態，吸引大陸國內外160家企業參展，400餘名專業買家現場交易洽談。

「雲南咖啡早已走上精品化道路。隨著中國咖啡消費逐步從功能需求到品質體驗轉變，越來越多精品咖啡品牌、新銳品牌嶄露頭角。」拾味雲上精品咖啡團隊成員段瑩說。