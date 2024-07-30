中國發改委主任：要合理縮減外資准入負面清單 讓外商能「發展好」

中國國家發改委主任鄭柵潔今天針對中共20屆三中全會文件提到的「完善高水平對外開放體制」說，要擴大鼓勵外商投資產業目錄，合理縮減外資准入負面清單。且要打造一流營商環境，不僅讓外商「進得來」，更能「發展好」。

中共20屆三中全會審議通過「中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定」。新華社今天報導，鄭柵潔以受訪名義，對這一決定提到的「經濟體制改革」、「完善高水平對外開放體制機制及任務落實」，以及如何落實這項任務，作上述表示。

鄭柵潔表示，「開放」是「中國式現代化」的鮮明標誌，必須堅持以開放促改革，建設更高水準開放型經濟新體制，重點則要抓好下列4個方面的工作。

他說，一是「穩步擴大制度型開放」，主動對接國際高標準經貿規則，在產權保護、產業補貼等重點領域，實現規則、規制、管理、標準相通相容。

二是「深化外商投資和對外投資管理體制改革」，擴大鼓勵外商投資產業目錄，合理縮減外資准入負面清單，落實全面取消製造業領域外資准入限制措施，透過「一加一減一清零」，進一步擴大開放吸引外資。並要保障外資企業國民待遇，打造一流營商環境，不僅讓外商「進得來」，更能「發展好」。

三是「優化區域開放布局」，加快建設海南自由貿易港，加快形成「陸海內外聯動、東西雙向互濟」的全面開放格局。

四是「高質量共建『一帶一路』」，紮實落實「八項行動」，統籌推進重大標誌性工程和「小而美」民生項目，推動「一帶一路」國際合作行穩致遠。