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三中全會後陸股「跌跌不休」 上證陷2900點保衛戰

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
中共二十屆三中全會後陸股跌跌不休，上證綜指已跌破2,900點。圖／新華社
中共二十屆三中全會後陸股跌跌不休，上證綜指已跌破2,900點。圖／新華社

中共二十屆三中全會後陸股跌跌不休，上證綜指已跌破2,900點，許多上市公司因此宣布回購自家股票自救。鴻海旗下的工業富聯30日也公告，公司擬以人民幣2億元至3億元（約新台幣8.5億元至12.8億元）回購股份用於註銷以減少公司註冊資本，本次回購股份的價格不超過每股人民幣40.33元。

A股30日全天震盪調整，三大指數均小幅下跌。至收盤，上證綜指跌0.43%，報2,879.3點；科創50指數漲0.34%，報7,10.01點；深證成指跌0.54%，報8,468.58點；創業板指跌0.29%，報1,630.95點。

近期滬指圍繞2,900點展開保衛戰，A股上市公司回購熱情高漲，深圳商報報導，光是25日當天，A股市場就有38家公司發布股票回購相關公告。

另據同花順數據，截至28日18時，今年以來已有超2,000家A股上市公司發布回購相關公告，其中有1,806家上市公司實施回購，合計回購金額達人民幣1,155億元，超過去年全年的914.15億元，再創同期歷史新高。

其中，註銷式回購成為新趨勢，中信建投證券首席策略分析師陳果表示，「註銷式回購」帶來每股價值提升，相關公司市場表現有望增強。

此前，鴻海在去年10月18日公告，旗下工業富聯董事長鄭弘孟提議，該公司通過集中競價交易方式回購股份，回購資金，是自有資金；至於回購的股份，將在未來適時全部用於股權激勵和/或員工持股計劃。

上市公司 上證綜指 人民幣 陸股

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