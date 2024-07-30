遭歐美加稅 陸車企擴大投資非洲電動車市場

據美國之音報導，中國電動車遭歐美加徵關稅，在非洲卻「攻無不克」。非洲正興起「電動交通革命」，而目前在非洲大城市見到的電動車幾乎都來自中國，非洲與中國企業正擴大合作推進非洲電動車市場。

美國之音29日報導，非洲的肯亞、坦尚尼亞、衣索比亞、多哥、迦納、貝南和南非等國家的大城市，出現許多來自中國的電動車、電動摩托車、電動巴士。歐美的電動車在非洲則難得一見，遠遠落後於中國。

報導指出，所謂的「電動交通革命」正在非洲各地迅速興起，而且主要使用中國的電池技術。如BasiGo是一間主要為肯亞和盧安達首都提供公共汽車服務的電動巴士公司，該公司的電動巴士都是從中國電動車巨頭比亞迪進口的。

報導引述BasiGo的總經理恩德里圖（Moses Nderitu）說，「目前，如果你看看肯亞市場，特別是在電動巴士領域，它們100%都是中國製造。」

他表示，目前在肯亞只看到過幾輛二手的特斯拉或日產電動車。

另外電動摩托車也是肯亞正在蓬勃發展的電動車型，在過去2年間，註冊的電動摩托車從不到50輛增加到去年的3000輛，其中90%來自中國。

報導指出，在當地組裝中國電動汽車在稅收和關稅方面具有優勢。肯亞企業家正在與中國公司合作，採購電池和引擎運往肯亞。分析師稱，肯亞市場在未來5年內將快速成長。

總部位於上海的哪吒汽車剛剛在肯亞首都奈洛比開設一家門市，其副總裁周江表示，當歐洲和美國開始對中國電動汽車徵收更高的關稅時，他就開始研究世界各地的其他市場。

早在2018年，比亞迪也開始在辛巴威組裝電動汽車，後來華為也參與其中。從主要用於計程車的電動摩托車開始，非洲市場正逐漸向電動巴士、電動卡車甚至電動堆高機擴張。

非洲各國政府正在逐步禁止汽油和柴油車，如今年2月衣索比亞才全面禁止汽油和柴油車的進口，成為世界上第一個禁止進口汽油和柴油車的國家，儘管當時全國只有大約50個充電站。

加速電動革命的非洲非盈利組織AfricaNEV的執行董事森尤伊佐姆（Gad Senyuiedzorm）表示，「我認為非洲的電動汽車市場有很大的潛力，而中國人也知道這一點。」

但報導指出，電動車在非洲加速普及的同時，也衍生出城市周邊充電站不足、電池續航時間短導致經常中途拋錨等問題。森尤伊佐姆表示，「我們需要為非洲提供價格實惠、堅固耐用且可靠的電動汽車。而中國公司憑藉他們在市場中的已有地位，將會蓬勃發展並滿足非洲國家的需求。」

報導引述觀察人士指出，非洲電動車市場未來看起來一片光明。據倫敦數據分析和諮詢公司GlobalData的數據顯示，非洲的新車銷量將在2036年達到152萬輛，比2023年的99萬輛成長53%。