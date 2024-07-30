中共三中後首次政治局會議 習近平：唱響中國經濟光明論

新華社報導，中共中央政治局30日召開會議，分析研究當前經濟形勢，並部署下半年經濟工作，審議《整治形式主義為基層減負若干規定》。會議由中共中央總書記習近平主持。會議強調，「下半年改革發展穩定任務很重」，內容提及要提振消費、推進高水平對外開放，要防止行業內卷競爭等。

會議提及挑戰，包括當前外部環境變化帶來的不利影響增多，大陸國內有效需求不足，經濟運行出現分化，重點領域風險隱患仍然較多，新舊動能轉換存在陣痛。

會議指出，上述問題是發展中、轉型中的問題，既要增強風險意識和底線思維，積極主動應對，又要保持戰略定力，堅定發展信心，唱響中國經濟光明論。

面對下半年改革發展任務，會議提及要以改革為動力促進穩增長、調結構、防風險，充分發揮經濟體制改革的牽引作用，及時推出一批條件成熟、可感可及的改革舉措。

與此同時，宏觀政策要持續用力、更給力。要加強逆周期調節，實施好積極的財政政策和穩健的貨幣政策。包括加快專項債發行使用進度，用好超長期特別國債，加大金融對實體經濟的支持力度、保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。

會議提到，要以提振消費為重點擴大國內需求，經濟政策的著力點要更多轉向惠民生、促消費，要多渠道增加居民收入，增強中低收入群體的消費能力和意願，把服務消費作為消費擴容升級的重要抓手。

會議指出，要培育壯大新興產業和未來產業。要強化行業自律，防止「內捲式」惡性競爭。強化市場優勝劣汰機制，暢通落後低效產能退出渠道。

會議指出，要推進高水平對外開放，進一步營造市場化、法治化、國際化一流營商環境，穩步擴大制度型開放，落實製造業領域外資准入限制措施「清零」要求。

此外，會議強調要持續防範化解重點領域風險。一方面落實促進房地產市場平穩健康發展的新政策，堅持消化存量和優化增量相結合，另一方面完善和落實地方一攬子化債方案，創造條件加快化解地方融資平台債務風險。

會議也提到鞏固拓展脫貧攻堅成果，確保農村人口不發生規模性返貧致貧；要強化就業優先政策，做好大學畢業生等重點群體就業等保障與改善民生工作。

最後會議也提到要整治形式主義，會議強調形式主義、官僚主義是頑瘴痼疾，必須下大力氣堅決糾治。要強化制度建設與執行，統籌為基層減負和賦能，進一步嚴格落實中央八項規定及其實施細則精神，並整治「指尖上的形式主義」。