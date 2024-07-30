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中國推無人駕駛計程車 分析：出口製造業轉型試驗

中央社／ 台北30日電

中國正在多地推動自動無人駕駛計程車，其中「蘿蔔快跑」在武漢試點受到很大關注；分析認為，過去幾十年依靠出口導向的勞動密集型製造業的發展模式已不具備持續性，這是中國又一次轉型的嘗試。

英國廣播公司（BBC）中文網今天報導，中國中部城市武漢，正立志成為世界上首批全面推廣自動駕駛商業化的城市。這裡有超過1000萬人口，中國網路巨頭百度趁此推出了「蘿蔔快跑」無人駕駛計程車業務，以搶占商業藍海。

「蘿蔔快跑」的業務規模雖仍然有限，但數週以來，相關討論不斷在中國社群媒體湧現，其低至人民幣4元（約新台幣17.6元）的起跳價受到了很多網友的青睞。同時，也有許多人擔憂它的安全性，以及其是否會導致計程車和網約車（網路叫車）司機的大規模失業。

雖然有擔憂，但分析人士表示，隨中國放棄搖搖欲墜的房地產行業，轉而將人工智慧和電動汽車等領域列為推動經濟成長的優先事項，中國對於自動駕駛計程車的開放態度並不足為奇。

美國羅格斯大學（Rutgers University）管理與勞動關係學院副院長、全球工作與僱傭中心主任劉明巍表示，這是中國又一次關於轉型的嘗試：「中國過去幾十年依靠出口導向的勞動密集型製造業的發展模式已不具備持續性」。

美國聖母大學（University of Notre Dame）基奧全球事務學院院長蓋拉格（Mary Gallagher）表示，考慮到中國在電動汽車和太陽能電池板等其他領域的成功，中國領導人習近平在此時推動自動駕駛技術不無道理。

除了對於計程車司機失業擔憂外，另網路熱傳影片顯示，一輛「蘿蔔快跑」網約車在馬路中間一動不動，原因是它偵測到了前方有一個掉在路上的綠色袋子。最終，一名行人將袋子拿走，它才開動。

另外還有影片顯示，「蘿蔔快跑」面對高峰時段的長長車流也似乎束手無策，只能長時間在原地等待，反而引起交通堵塞，被部分武漢市民起了個外號叫「傻蘿蔔」。

愛丁堡未來研究所（Edinburgh Futures Institute）數據與人工智慧倫理學教授瓦洛爾（Shannon Vallor）認為，如果在公眾未同意成為實驗對象、也得不到保護的情況下，各大自動駕駛計程車品牌以公眾為實驗對象「並不道德」。

在瓦洛爾看來，任何影響公共安全和經濟福利的新技術的大規模推廣，都必須有明確的法律或政策措施，為公眾提供可靠的責任保證、透明度、保護和傷害補償，包括人身傷害和經濟傷害。（編輯：唐佩君/廖文綺）1

網路 計程車司機 電動汽車

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