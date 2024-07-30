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大陸海關總署：下半年外貿面臨不少挑戰

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸海關總署發言人、統計分析司司長呂大良30日指出，大陸下半年外貿要保持增長面臨不少挑戰。圖為寧波舟山港貨櫃碼頭。法新社
大陸海關總署發言人、統計分析司司長呂大良30日指出，大陸下半年外貿要保持增長面臨不少挑戰。圖為寧波舟山港貨櫃碼頭。法新社

大陸海關總署發言人、統計分析司司長呂大良30日在大陸國新辦舉辦的「推動高質量發展」系列記者會上，針對大陸下半年外貿形勢進行分析，他指出當前外部環境複雜性、嚴峻性、不確定性上升，地緣政治風險也較高，因此大陸下半年外貿保持增長面臨不少挑戰。

呂大良指出，部分國家推行單邊主義、保護主義，對全球產供鏈造成的干擾也逐步顯現，紅海危機等導致的航運堵塞、運費上漲進一步增加了企業的成本壓力。

但呂大良同時指出，前行路上有風有雨是常態，大陸有國內超大規模市場和產業體系配套完整優勢作支撐，外貿必將行穩致遠。

對大陸上半年外貿形勢，呂大良指出，大陸外貿在上半年較快增長有三個因素：一是宏觀政策加力推進，政策紅利持續釋放；二是外部需求邊際改善，世界銀行、經濟合作與發展組織等機構最新都上調了2024年全球增長預期；三是大陸新質生產力激發外貿新動能，為全球提供創新優質的產品。

大陸海關總署12日發布數據顯示，按美元計，上半年大陸進出口總值2.98兆美元，成長2.9％。其中，出口1.71兆美元，成長3.6％。進口1.27兆美元，成長2％。貿易順差4,350億美元，擴大8.6％。

中泰證券研究所首席分析師楊暢針對下半年大陸外貿分析曾指出，從單月數據來看，出口金額持續回升的持續性有待觀察，但考慮到海外主要經濟體面臨政府部門換屆（例如美國總統大選），有可能導致外貿企業「搶出口」。

東方金誠首席宏觀分析師王青則預測，陸下半年出口成績將繼續保持較快成長速度，但8月之後，由於去年基數較高，成長速度有可能回跌。

海關 美國

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