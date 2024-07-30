歐盟徵關稅前加速進貨 陸電動車6月在歐註冊量創新高

歐盟對大陸電動車實施關稅前，彭博29日引述國際數據研究公司Dataforce調研數據顯示，中國品牌6月在歐洲的註冊量超過2.3萬輛電動車，為歷來最多。中國品牌在歐洲6月電動車市佔率達11%，牌照註冊量創紀錄。

歐盟自5日啟動對大陸製純電動車加徵關稅，包含比亞迪的17.4%、吉利19.9%、上汽37.6%，而被認定配合調查但未被抽樣的車廠則加徵20.8%，共計13家車廠，其餘未在名單中的車廠則加徵37.6%。

因為7月5日前在歐洲註冊牌照的進口電動車出售時，無需添加額外臨時關稅。Dataforce分析師統計數據指出，上汽集團在歐洲6月電動車市佔率中領先群雄。該集團向經銷商大批出口MG4掀背車（hatchback）

不過，Dataforce產品主管朱哈斯表示，儘管上汽是歐洲市場最大的中國電動車出口品牌，但6月註冊的40%MG4均為經銷商自行註冊，「這不是非常健康的增長」。

Dataforce分析師利澤格說，電動車製造商比亞迪也通過在德國舉行的歐洲足球錦標賽，推動旗下電動車在當地的銷量。

此外，義大利政府推出的電動車補貼措施也促進了買氣。義大利政府聲明，當地為新購電動車推出2億歐元的補貼。當地家庭獲得了約60%的新購電動車補貼，其餘則落入企業手中。

TrendForce分析，歐盟加徵關稅帶來幾個影響：一方面加速大陸車廠海外建廠及供應鏈佈局;另一方面，歐盟此次針對的是純電動車，不包含PHEV。中國車廠在PHEV的技術和成本上也具有優勢，加上歐洲市場的PHEV需求有所回升，因此投放PHEV車款或為選項之一。

TrendForce認為，關稅雖將導致利潤下降或售價提高但預計大陸品牌仍具定價優勢，預計2024年中國品牌（不含富豪汽車在內）在歐盟純電動車市場的比重仍有機會從2023年的8.2%提高至10%。