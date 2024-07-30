快訊

兩個候選人都勝選？委內瑞拉大選引動亂

影／彰化透天厝火災3死2傷 隔成45間出租…房東：沒算住多少人

惡人先告狀！擅自拿走月餅送親戚 婆婆見「1物品」飆罵：害我丟臉

聽新聞
test
0:00 / 0:00

歐盟徵關稅前加速進貨 陸電動車6月在歐註冊量創新高

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
歐盟執委會宣布，5日起對中國大陸產電動汽車加徵臨時關稅，最長期限為四個月。（新華社）
歐盟執委會宣布，5日起對中國大陸產電動汽車加徵臨時關稅，最長期限為四個月。（新華社）

歐盟對大陸電動車實施關稅前，彭博29日引述國際數據研究公司Dataforce調研數據顯示，中國品牌6月在歐洲的註冊量超過2.3萬輛電動車，為歷來最多。中國品牌在歐洲6月電動車市佔率達11%，牌照註冊量創紀錄。

歐盟自5日啟動對大陸製純電動車加徵關稅，包含比亞迪的17.4%、吉利19.9%、上汽37.6%，而被認定配合調查但未被抽樣的車廠則加徵20.8%，共計13家車廠，其餘未在名單中的車廠則加徵37.6%。

因為7月5日前在歐洲註冊牌照的進口電動車出售時，無需添加額外臨時關稅。Dataforce分析師統計數據指出，上汽集團在歐洲6月電動車市佔率中領先群雄。該集團向經銷商大批出口MG4掀背車（hatchback）

不過，Dataforce產品主管朱哈斯表示，儘管上汽是歐洲市場最大的中國電動車出口品牌，但6月註冊的40%MG4均為經銷商自行註冊，「這不是非常健康的增長」。

Dataforce分析師利澤格說，電動車製造商比亞迪也通過在德國舉行的歐洲足球錦標賽，推動旗下電動車在當地的銷量。

此外，義大利政府推出的電動車補貼措施也促進了買氣。義大利政府聲明，當地為新購電動車推出2億歐元的補貼。當地家庭獲得了約60%的新購電動車補貼，其餘則落入企業手中。

TrendForce分析，歐盟加徵關稅帶來幾個影響：一方面加速大陸車廠海外建廠及供應鏈佈局;另一方面，歐盟此次針對的是純電動車，不包含PHEV。中國車廠在PHEV的技術和成本上也具有優勢，加上歐洲市場的PHEV需求有所回升，因此投放PHEV車款或為選項之一。

TrendForce認為，關稅雖將導致利潤下降或售價提高但預計大陸品牌仍具定價優勢，預計2024年中國品牌（不含富豪汽車在內）在歐盟純電動車市場的比重仍有機會從2023年的8.2%提高至10%。

品牌 歐盟 電動

延伸閱讀

比亞迪突調降豹5車型價格 陸車市價格戰將再起？

中國大陸電動車 6月在歐洲市占11%創新高

鴻海將在印度製造高階i16 打破比亞迪搶單傳聞

Nissan、Honda攜手Mitsubishi日本車壇掀起新電動車聯盟

相關新聞

比亞迪突調降豹5車型價格 陸車市價格戰將再起？

比亞迪旗下方程豹汽車29日晚間公告，豹5車型最新售價區間人民幣23.98萬至30.28萬元（約新台幣102萬至129萬元...

歐盟徵關稅前加速進貨 陸電動車6月在歐註冊量創新高

歐盟對大陸電動車實施關稅前，彭博29日引述國際數據研究公司Dataforce調研數據顯示，中國品牌6月在歐洲的註冊量超過...

中國大陸電動車 6月在歐洲市占11%創新高

為搶在歐盟對中國大陸電動車提高關稅之前，中國品牌電動車6月在歐洲電動車市場市占率衝上11%，掛牌數量創下新高。

中義3年行動計劃 確認優先開展經貿投資等領域合作

新華社29日深夜發布中國大陸與義大利「關於加強全面戰略伙伴關係的行動計劃（2024－2027年）」，雙方確認優先開展經貿...

融灣發展 廣東推台企優化布局

「台商在粵港澳大灣區的發展已有非常顯著績效，而雲浮作為大灣區輻射的腹地，有豐富土地資源和勞動力成本優勢，政府各項政策措施...

廣西自貿區 面向東協發展快

「幾年前，我們這片區域多山頭和荒地，如今，已成為連接東協各國的物流和經貿樞紐，每天車流往來不息，每月前來參觀考察的中外嘉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。