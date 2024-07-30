比亞迪突調降豹5車型價格 陸車市價格戰將再起？

比亞迪旗下方程豹汽車29日晚間公告，豹5車型最新售價區間人民幣23.98萬至30.28萬元（約新台幣102萬至129萬元），此前售價區間為28.98萬至35.28萬元（約新台幣123萬至150萬元），即最新售價減價5萬元（約新台幣20萬元）。

近期有輿論認為大陸車市價格戰或已近尾聲，但比亞迪此舉或再度開啟價格戰，有分析認為豹5降價目的是為擴大市場份額。

豹5於2023年11月9日正式上市，官方指導價為28.98萬—35.28萬元，共推出探索版、領航版和雲輦旗艦版三款車型。

方程豹汽車總經理熊甜波此前指出，豹5自去年11月上市以來，累計銷量已突破2.5萬輛，月均3,000輛左右，其中用戶多選擇領航版和雲輦版車型，以至於豹5平均成交價格在人民幣33萬元上下。

值得注意的是，比亞迪自今年以來頻掀起的「價格戰」，方程豹品牌一直置身事外。因此分析人士認為，方程豹豹5官降，主要目標或許是為了擴大市場份額，通過渠道體系、產品體系及價格帶拓寬打開更大的個性化市場。

另一與價格戰相關徵兆在於，比亞迪在25日發布發布宋L DM-i及2025款宋PLUS DM-i等兩款新車，市場預測起售價為人民幣12.98萬元，但比亞迪最終公佈的官方指導價則是人民幣13.58萬至17.58萬元，且相比此前上市的宋PLUS DM-i榮耀版貴人民幣6,000元。代表比亞迪並未以驚人低價，打破價格體系作法。

此外，大陸車市也有跡象顯示價格戰可能正在退去，包括BMW、賓士與奧迪等外資車企近期陸續上調價格，大陸造車新勢力品牌取消了此前進行的價格優惠和變相補貼。

據大陸乘聯會統計數據，僅在2024年1月至5月已有約56款電動汽車降價，而2023年全年的降價車型累計為70款。但大陸乘聯會秘書長崔東樹表示，價格戰已經有變緩趨勢，隨著新能源汽車滲透率逐步達到40%以上，價格體系能力趨於穩定，後期主要以促銷為主，不可能再出現動輒降價20%的情況。

花旗日前發布的一份研報也指出，預計從下半年起，中國新能源汽車價格戰將趨於緩和，價格戰也會集中在少數幾個大廠商之間，而不是所有廠商。