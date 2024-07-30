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中國大陸電動車 6月在歐洲市占11%創新高

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
中國大陸上海汽車集團在西班牙桑坦德的經銷據點。 路透
中國大陸上海汽車集團在西班牙桑坦德的經銷據點。 路透

為搶在歐盟對中國大陸電動車提高關稅之前，中國品牌電動車6月在歐洲電動車市場市占率衝上11%，掛牌數量創下新高。

根據調研公司Dataforce分析師團隊的資料，上海汽車集團的掀背車MG4大量運交給經銷商，引領市占改寫紀錄。依歐盟規定，7月5日以前掛牌的車輛，出售給消費者時，可以不必被課徵新增的關稅。

Dataforce的數據顯示，6月歐洲地區中國品牌電動車掛牌數量超過2.3萬輛，是史上之最，較5月大增72%。未來幾個月，在關稅提高後，強勁的成長能否維持有待觀察。屆時，歐盟加課的關稅，在現有的10%之外，上汽的車輛要再額外加徵38%，比亞迪則是要多繳17%的關稅。

不過Dataforce產品主管裘哈斯指出，上汽做為國營企業，是中國品牌電動車輸入歐洲大增的最大貢獻者，然而6月掛牌的MG4大約有40%是由經銷商搶先去註冊領牌，所以「不是很健康的成長」。

上汽在電動車銷售很難開展的德國市場，推出非常優惠的租賃方案，諸如MG4租兩台的租金折半。相較之下，比亞迪的歐洲國家盃足球賽行銷活動就比較能夠真的吸引主辦國德國的消費者。

6月歐洲地區電動車市場一個助力是義大利開始實施電動車補助，這令義大利的電動車銷售較去年同期增加一倍。政府的新聞稿說，不到九小時，2億歐元的補貼配額就被申請光了，家庭在申請者中占60%，企業占40%。

6月歐洲地區電動車掛牌總數量為20.8872萬輛，是史上第三大掛牌量月份，排在2022年12月、2023年3月之後。

歐盟 義大利 電動

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