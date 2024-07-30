中義3年行動計劃 確認優先開展經貿投資等領域合作

新華社29日深夜發布中國大陸與義大利「關於加強全面戰略伙伴關係的行動計劃（2024－2027年）」，雙方確認優先開展經貿投資、金融、科技創新和教育、綠色和可持續發展、醫療衛生、人文交流等領域合作。

這份「行動計劃」全文約5,800字，前文提及雙方願以靈活形式舉辦兩國總理年度會晤，落實本行動計劃。雙方願繼續推進並深化中歐在戰略、經貿、綠色、數位、人文等領域高層對話，繼續支持中歐秉持相互尊重的精神開展人權對話，並將繼續致力於為對方企業提供公平營商環境。

這份「行動計劃」並確認兩國將優先開展幾大領域合作：

一、經貿投資。重點包括：雙方同意在公平透明的競爭環境中發掘雙邊貿易潛力，繼續擴大雙向投資規模，共同推動雙邊貿易平衡穩定發展。雙方將繼續開展合作以逐步消除對貿易產生不當阻礙的非關稅壁壘，為對方企業投資和開展商業活動提供開放、公平、透明和非歧視的投資和營商環境。

二、經濟合作與金融。雙方支持中義輪流舉辦財長對話，不斷加強中義經濟財金關係。支持雙方在對等條件下互設新的銀行和金融機構以及銀行和金融機構的分支並開展業務。

三、科技創新和教育。支持每年舉辦「中義創新合作周」，兩國科技部長通過「中義創新合作周」進行年度定期會晤；雙方願繼續推進中義先進製造、綠色航空技術等共同關心領域合作；雙方同意繼續加強教育和高等教育、大學、藝術、音樂教育領域交流與合作，願就設立中義教育部長定期磋商機制開展商談，支持兩國高校在華舉辦首屆中義大學校長論壇，支持進一步擴大學生學者互派規模。

四、綠色和可持續發展。雙方同意推動在環保政策、清潔能源原材料和技術、能源效率、應對氣候變化、生物多樣性保護、循環經濟、能力建設等領域開展合作，願共同推動中義環保、應對氣候變化、減少溫室氣體排放與可持續發展培訓，重點關注青年一代。

五、醫療衛生合作。雙方願推動兩國醫學科研機構和衛生專業機構間建立聯繫，加強在（癌症、心血管疾病等）慢性病預防、治療及康復、衛生人才培養、醫院管理、數位健康及遠程醫療、傳染病防控和突發事件衛生應急、初級衛生保健與全科醫學、老齡健康等方面的人員交流與務實合作。

六、文化和學術關係、人文交流、文化遺產、打擊犯罪和災害管理合作。雙方同意盡快簽署兩國政府間新一輪文化合作執行計劃，包括出版領域合作。雙方將幫助對方電影視聽作品在本國傳播，加強旅遊機構和行業間合作，推動兩國遊客往來高質量、可持續增長。雙方致力於進一步推動兩國空運企業開設直飛航班，增加兩國直航目的地。

七、中義政府委員會。雙方重申中義政府委員會及其他雙邊合作和協調機制工作的重要性，以實現本行動計劃的預期目標。