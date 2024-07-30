寧德核電站 二期全面開工

根據中國廣核集團（中廣核）28日消息，當日10時58分，中廣核福建寧德核電站5號機組核島澆築第一罐混凝土，標誌著該「華龍一號」機組主體工程正式開工，寧德核電項目二期工程建設序幕全面拉開。

中新社報導，寧德核電項目位於福建省寧德市轄福鼎市太姥山鎮，規劃建設6台百萬千瓦級核電機組，分兩期建設，是福建省首個開工及投產的核電站。項目一期四台機組於2008年2月18日開工建設，2016年7月21日建成投產，截至2024年6月30日，累計上網電量超2900億度，等效替代標煤消耗超8758億噸，減排二氧化碳超23.8億噸。

項目二期5、6號機組於2023年7月31日獲官方核准，採用中國自主三代核電技術華龍一號，單台機組年發電量近100億度，能够滿足100萬人口的生產生活年度用電需求。

「寧德核電項目二期5、6號機組的建設，將進一步提高福建省清潔能源的比重。」福建寧德核電有限公司董事長、總經理田輝宇表示，寧德核電引入和實施應用先進建造技術，推廣應用「智慧工地」，構建數位核電。

由中廣核工程有限公司承攬工程設計及技術服務、設備聯合採購和供貨、施工管理技術支持等業務的華能山東石島灣核電廠擴建一期工程1號機組也於當日同步開工，該項目是中廣核工程承攬的首個集團外「華龍一號」項目。