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南博會落幕 促成投資逾百億
為期6天第八屆中國—南亞博覽會28日在雲南昆明落下帷幕。第八屆南博會執委會召開記者會介紹，本屆南博會共促成投資合作總金額超100億元（人民幣，下同），截至27日累計簽署內外貿合約金額超80億元，線上線下累計銷售額超5億元。
新華社報導，第八屆南博會執委會副主任、雲南省商務廳廳長楊沐說，本屆南博會深化拓展「綜合展、專業辦」模式，首次設立的貿易無憂平台受到企業「熱捧」，截至27日已為500多家中外企業提供諮詢服務，舉辦外資企業政企溝通圓桌會、邊民互市貿易進口產品推介對接會等7場活動，讓更多的「展品」變為「商品」。
本屆南博會與南亞國家務實合作，將南亞館增設至2個、展位數由480個增至776個，南亞各國官方共組織超400家企業參展。巴基斯坦、尼泊爾、斯里蘭卡等國手工地毯、紅茶等商品廣受歡迎，實現「一個展會買遍南亞」。截至27日，南亞館累計現場成交額超500萬元。
本屆南博會有82個國家、地區和國際組織參會，參展企業達2000多家，其中近一半是境外企業。
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