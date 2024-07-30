廣西自貿區 面向東協發展快

「幾年前，我們這片區域多山頭和荒地，如今，已成為連接東協各國的物流和經貿樞紐，每天車流往來不息，每月前來參觀考察的中外嘉賓近5000人次。」中國—東協特色商品匯聚中心副總經理盧春梅近日受訪時稱。

中新社報導，中國—東協特色商品匯聚中心位於中國（廣西）自由貿易試驗區（廣西自貿試驗區）南寧片區，得益於眾多先行先試政策的實施，該中心搭建的中國—東協一站式購物平台，因理念創新吸引各界人士的關注。

廣西自貿試驗區獲批成立於2019年8月，涵蓋南寧、欽州港、崇左三個片區。5年來，上述片區加速推進西部陸海新通道建設，重點推動東協區域合作，有力促進面向東協的產業體系發展。

同樣位於南寧片區的中國—東協信息港股份有限公司（中國東信）大力推動與東協國家數位互聯互通。中國東信聯席總裁李珩介紹，目前，中國東信已在數位政府、數位民生、數位產業、硬體產品等方面與東協國家開展近20個項目合作，其中，公司在馬來西亞推出的本地客戶端為當地用戶提供通信、生活、金融、遊戲等方面的全方位服務，目前用戶已經突破100萬。

欽州港片區是廣西自貿試驗區三個片區中唯一臨海、面積最大的片區，目前，正加快打通「海鐵聯運最後一公里」，持續提升港口能級。廣西自貿試驗區欽州港片區協調指導局局長葉俊介紹，欽州港片區成立近5年來，引進建設馬來西亞閔和糧油產業基地等項目，打造面向東協，背靠大陸西南市場的棕櫚油進口、生產、倉儲物流交易中心，推動中馬兩國雙園合作機制升級發展，實現棕櫚油上下游供應鏈、產業鏈深度融合。

伴隨眾多東協企業入駐，今年上半年，欽州港港口貨物吞吐量完成1.01億噸，同比增長10.9%，其中西部陸海新通道海鐵聯運班列開行5536列，增長22.7%。

設立5年來，位於中越邊境的廣西自貿試驗區崇左片區亦迎來發展收穫期。廣西自貿試驗區崇左片區管理委員會跨境合作局副局長淩統介紹，崇左片區發揮沿邊優勢和跨境特色，在推動貿易便利化、產業升級發展、金融改革創新等領域先行先試，累計推出114項具有沿邊特色的改革創新成果。

今年1月至6月，中越邊境最大陸路口岸友誼關口岸進出境貨車23.5萬輛次，同比增長近20%。