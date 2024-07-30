融灣發展 廣東推台企優化布局

「台商在粵港澳大灣區的發展已有非常顯著績效，而雲浮作為大灣區輻射的腹地，有豐富土地資源和勞動力成本優勢，政府各項政策措施也很優越。」佛山市台商投資企業協會會長李文昌近日在廣東雲浮表示，希望將台商在佛山的數位化、智能化發展經驗和成果帶到雲浮，促進當地製造業的發展。

中新社報導，雲浮是粵西地區相對偏遠的地級市，也是禪宗六祖慧能的故里。李文昌介紹，近年來，隨著雲浮投資環境不斷優化，不少佛山台商都有意到雲浮投資。其本人的企業在佛山主要從事運動器材生產，近年來不斷增資擴產，但由於佛山土地資源相對匱乏，他又把投資目標瞄向了雲浮。 7月26日至27日，由廣東省台辦和雲浮市政府共同主辦的廣東台商助力粵東西北「融灣發展」活動，吸引來自大陸全國台企聯、廣東省內各地的近150名台商走進雲浮考察交流，活動現場共促成投資合作意向金額5.6億元（人民幣，下同）。

這是繼汕尾之後，廣東再次舉辦此類活動。去年7月6日，在汕尾舉行的珠三角台資有序轉移粵東西北項目簽約儀式上，來自珠三角的十餘家台企與湛江、汕頭、河源等粵東西北地區相關單位簽署15個合作項目，意向金額超17億元。

廣東省台辦主任鍾揮鍔介紹，近年來，廣東持續深化「台資高質量發展」行動和「惠台暖企」行動，落實落細惠及台企台胞的各項政策措施，支持台企台胞參與大灣區建設，融入大灣區發展，支持台企台胞把握廣東實施「百縣千鎮萬村高質量發展工程」、推動綠美廣東生態建設等重大機遇，推動台企優化在粵產業布局。 「第一次來雲浮，這裡的整體建設超乎我的想像。」中山市台商投資企業協會會長陳世岳說。大陸全國台灣同胞投資企業聯誼會會長李政宏表示，「融灣發展」是廣東台商轉型升級的良好契機。在26日的活動現場，台企聯廣東片區與雲浮市投資促進局、佛山市台協與雲浮市台協分別簽訂戰略合作框架協議。

不斷改善的營商環境，也吸引雲浮台商進一步扎根發展。在當地發展30年的雲浮市台商投資企業協會會長蔡長龍認為，台商在雲浮投資領域更趨多元化，已從傳統的石材產業為主，穩步邁向文旅、綠色新能源等產業。

與此同時，台商在粵港澳大灣區也迎來新的發展機遇。去年9月，《東莞深化兩岸創新發展合作總體方案》獲國務院批覆同意。以此為指引，東莞市政府今年7月初發布具體實施方案。莞台高新產業園區首開區於6月24日開工建設，共有16家企業入駐，總投資達22億元。 東莞市台商投資企業協會會長陳宏欽說，東莞計畫未來10年打造6個產業園區，目前全球招商工作非常順利，希望能吸引更多台商，尤其是高端裝備、精密零組件等行業的台商到東莞投資。