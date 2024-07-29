華為新款小折疊機要來了「海報曝三大亮點」 8月5日正式發表
華為新款小折疊機要來了，華為終端29日發布消息稱，華為nova首款小折疊手機nova Flip將於8月5日晚上7點正式發表。
華為常務董事余承東也在微博發布消息為華為nova Flip預熱。他表示，華為持續引領折疊手機市場，並不斷創新。作為nova系列首款小折疊手機，它將時尚先鋒的美學基因，與年輕人彰顯自我的個性相融合，帶來更加前衛、獨特的用機體驗。
華為nova系列是華為旗下中端旗艦手機品牌，主打賣點為時尚拍照。根據華為發布的海報，即將發布的華為nova Flip有三大亮點，分別為6.88mm輕薄可靠、鴻蒙AI趣玩、後置5,000萬畫素懸停自拍。
另據華為發布的預熱視頻，華為nova Flip折疊方式為居中單孔內折，豎排雙攝像頭，並採用方形外屏設計，沒有使用華為Pocket系列小折疊的圓形副屏方案。值得注意的是，這將是華為首款採用方形外屏的小折疊屏。此外，華為nova Flip將有向新綠、櫻語粉、零度白和星耀黑四款配色。
今年以來，手機廠商在折疊屏賽道上的競爭日趨激烈，目前已有多家品牌相繼推出了新款折疊屏手機。
上半年，華為Pocket2、vivo X Fold3、榮耀Magic V Flip等折疊屏手機相繼發布。7月以來，三星發布第六代折疊屏手機Galaxy Z Fold6和Galaxy Z Flip6；榮耀發布新款折疊屏手機Magic V3和Magic Vs3；小米發布MIX Fold 4和MIX Flip兩款折疊屏手機。
根據國際知名調研機構IDC日前發布的資料，今年第2季，中國折疊屏手機市場保持三位數增長幅度，出貨量達到257萬支，華為以41.7%的市場占有率穩居折疊屏手機市場第一；vivo、Honor分別以23.1%、20.9%位居第二和第三。
IDC表示，隨著更多廠商新一代折疊屏產品的發布，以及Honor和小米等廠商新折疊屏產品線的增加，預計下半年中國折疊屏手機市場仍會快速增長，發展情況好於全球折疊屏手機市場。
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