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陸股ETF 單月吸金6,646億元

經濟日報／ 記者林茂仁／綜合報導
大陸股市。 （中新社）
大陸股市。 （中新社）

大陸A股跌跌不休，吸引低接買盤進場，7月以來，股票型ETF吸金已人民幣1,477億元（約新台幣6,646億元），創3月以來近四個月新高，主要買進滬深300ETF，滬深300ETF向來是國家隊進場護盤的重要標的。

澎湃新聞報導，據Wind資料統計，上周（7月22日至7月26日），全市場779支可統計的股票型ETF基金淨流入額合計人民幣422億元。從股票ETF資金流向看，滬深300ETF仍然最受青睞。其中，華泰柏瑞滬深300ETF以154億元的淨流入額領跑市場，易方達滬深300ETF、華夏上證50ETF、嘉實滬深300ETF、華夏滬深300ETF緊隨其後，上周淨流入額分別為人民幣60億元、46億元、41億元、33億元。南方中證500ETF、富國上證指數ETF、國聯安半導體ETF的淨流入額也均超過人民幣10億元。

拉長時間來看，截至7月26日，7月以來股票型ETF的淨流入額已達1,477億元（約新台幣6,646億元），創3月以來的近四個月新高。此前1月、2月股票型ETF的淨流入額分別為1,530億元、1,733億元，而A股底部的2月也是淨流入金額最高的月份，3月至6月，股票型ETF基金淨流入總額依次為-0.92億元、198.07億元、-187.95億元、772.29億元。

博時基金分析，雖然市場情緒不佳，但有利的變化正在悄無聲息的進行，當下的A股市場，是耐心資本戰略佈局的最佳時機，上周國內政策端繼續加碼，統籌安排人民幣3,000億元左右超長期特別國債資金，支持大規模設備更新和消費品以舊換新，有助於激發經濟的內生動力，促進經濟平穩向好發展。

農銀匯理基金認為，5月下旬以來A股持續調整，當前股市風險偏好已處在歷史底部。

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