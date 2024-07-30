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港房價又跌 探八年低點

經濟日報／ 香港特派員李春／香港29日電
香港房價已連跌兩個月。 (中通社)
香港房價已連跌兩個月。 (中通社)

香港房價已連跌兩個月，港府差餉物業估價署房價指數顯示，連跌兩個月後指數探近八年新低，跌到港府支持房市「去辣招」（撤銷所有打房措施）前的低位。

香港29日公布的差估署私人住宅房價指數，反映香港中古房價格變化。今年6月指數報301.8，月跌1.2%，即2月港府取消房市交易重稅後的房價升幅，已全部蒸發，還重回到2016年10月的水準。

有數據說，香港今年上半年房價累跌3%。面積約40平方公尺（約12坪）的小單位房價，在港島區6月跌逾5%；新界區房價回落1.3%，九龍區回落近2.4%。約100平方公尺（約30坪）以上的大單位，房價月跌0.5%。

但指數顯示香港租金連升四個月，差估署私人住宅租金指數6月微升0.15%，報189點。今年上半年租金升1.6%。

香港地產公司利嘉閣地產研究部主管陳海潮說，整體大環境沒有大變動，6月跌幅是預期之內，一日未降息，預計下半年房價仍會偏軟，全年房價可能會跌5%。

華懋集團行政總裁蔡宏興認為，香港政府為房市全面「去辣招」後曾令需求湧現，但經一輪消化後，市場需要時間重新累積需求，香港經濟仍處於復甦期，市場有剛性需求，相信房市不會持續下跌。

但下半年房價仍有挑戰，主要受地緣政治及經濟不明朗影響，期望美國11月總統大選過後，全球經濟能加快復甦，加上今年美國有機會降息，相信有助房市表現。

指數 香港

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