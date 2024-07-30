華為智駕升級強槓特斯拉 現有車款9月啟動更新

華為智慧駕駛功能升級將力拚特斯拉，華為常務董事、智慧汽車解決方案BU董事長余承東昨（29）日透露，華為將在8月正式上市華為高階智慧駕駛3.0版本（即乾崑ADS 3.0版本）。此前，特斯拉於7月初才展出最新全自動輔助駕駛（FSD）技術。

中國證券報報導，余承東昨日表示，華為高階智駕ADS 3.0版本具備融合端到端能力，在雷射雷達輔助下將會對智駕能力帶來提升，8月上市後，將從9月起在現有車款問界M7、問界M9上進行資料升級。他稱，預計到10月底或11月，最新版本的華為高階智慧駕駛能力會更好。

華為智駕3.0

科創版日報指出，華為乾崑ADS 3.0是華為智慧汽車解決方案BU推出的最新智慧駕駛系統，採用GOD（一般障礙物辨識）／PDP（預測決策規則）全新端對端架構，可實現車位到車位智駕領航NCA功能。

同時，ADS 3.0在大陸也首發高精度4D毫米波雷達。基於此，其智駕系統的超遠距離偵測能力將提升35%，延遲降低65%，在城區混行及停車領域，將獲得4倍的成像精度。

華為智慧汽車解決方案BU執行長靳玉志曾稱，預估到今年底搭載華為智駕系統的車輛將超過50萬輛，2025年搭載乾崑智駕的合作車型將達30款以上。「據測算，華為在中國市場的裝車量預計會與特斯拉處於同一量級，將達200萬量級」。這也似乎說明華為在全自動駕駛上要與特斯拉槓上了。

近期，特斯拉也展出最新FSD技術，並稱基於大規模行駛里程、自研運算平台和巨大算力的深度布局，搭載HW4.0的特斯拉FSD不斷升級迭代，已進入V12.4階段。特斯拉執行長馬斯克近期曾稱，將在歐洲和大陸申請監管批准以實施監督下的特斯拉FSD，預計在今年年底前獲得批准。

在特斯拉FSD的強勢來襲，余承東曾說，FSD做的不錯，但即使不帶激光雷達的華為智駕版本也優於特斯拉FSD，帶激光雷達的性能更佳，「在中國我們比他們略優一些」。他稱樂意競爭，競爭後才能看出誰做得更好。