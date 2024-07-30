快訊

未來一周颱風侵台機率曝 吳德榮：午後防大雷雨

奧運桌球／鄭怡靜鏖戰1小時 擊退薩瑪拉晉16強

特別預算收支計入 未來5年政府財政入不敷出

華為智駕升級強槓特斯拉 現有車款9月啟動更新

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導
華為智慧駕駛功能升級將力拚特斯拉。 （路透）
華為智慧駕駛功能升級將力拚特斯拉。 （路透）

華為智慧駕駛功能升級將力拚特斯拉，華為常務董事、智慧汽車解決方案BU董事長余承東昨（29）日透露，華為將在8月正式上市華為高階智慧駕駛3.0版本（即乾崑ADS 3.0版本）。此前，特斯拉於7月初才展出最新全自動輔助駕駛（FSD）技術。

中國證券報報導，余承東昨日表示，華為高階智駕ADS 3.0版本具備融合端到端能力，在雷射雷達輔助下將會對智駕能力帶來提升，8月上市後，將從9月起在現有車款問界M7、問界M9上進行資料升級。他稱，預計到10月底或11月，最新版本的華為高階智慧駕駛能力會更好。

華為智駕3.0
華為智駕3.0

科創版日報指出，華為乾崑ADS 3.0是華為智慧汽車解決方案BU推出的最新智慧駕駛系統，採用GOD（一般障礙物辨識）／PDP（預測決策規則）全新端對端架構，可實現車位到車位智駕領航NCA功能。

同時，ADS 3.0在大陸也首發高精度4D毫米波雷達。基於此，其智駕系統的超遠距離偵測能力將提升35%，延遲降低65%，在城區混行及停車領域，將獲得4倍的成像精度。

華為智慧汽車解決方案BU執行長靳玉志曾稱，預估到今年底搭載華為智駕系統的車輛將超過50萬輛，2025年搭載乾崑智駕的合作車型將達30款以上。「據測算，華為在中國市場的裝車量預計會與特斯拉處於同一量級，將達200萬量級」。這也似乎說明華為在全自動駕駛上要與特斯拉槓上了。

近期，特斯拉也展出最新FSD技術，並稱基於大規模行駛里程、自研運算平台和巨大算力的深度布局，搭載HW4.0的特斯拉FSD不斷升級迭代，已進入V12.4階段。特斯拉執行長馬斯克近期曾稱，將在歐洲和大陸申請監管批准以實施監督下的特斯拉FSD，預計在今年年底前獲得批准。

在特斯拉FSD的強勢來襲，余承東曾說，FSD做的不錯，但即使不帶激光雷達的華為智駕版本也優於特斯拉FSD，帶激光雷達的性能更佳，「在中國我們比他們略優一些」。他稱樂意競爭，競爭後才能看出誰做得更好。

FSD 余承東 特斯拉

延伸閱讀

拒做Robotaxi 蔚來李斌：智駕價值是解放精力減少事故

Nissan、Honda攜手Mitsubishi日本車壇掀起新電動車聯盟

影／印度男開特斯拉「自駕輔助」在淡水鬼切釀成3車事故

特斯拉車友搶充電！男強行拔他人充電槍還與出言不遜 警方將約談法辦

相關新聞

融灣發展 廣東推台企優化布局

「台商在粵港澳大灣區的發展已有非常顯著績效，而雲浮作為大灣區輻射的腹地，有豐富土地資源和勞動力成本優勢，政府各項政策措施...

廣西自貿區 面向東協發展快

「幾年前，我們這片區域多山頭和荒地，如今，已成為連接東協各國的物流和經貿樞紐，每天車流往來不息，每月前來參觀考察的中外嘉...

南博會落幕 促成投資逾百億

為期6天第八屆中國—南亞博覽會28日在雲南昆明落下帷幕。第八屆南博會執委會召開記者會介紹，本屆南博會共促成投資合作總金額...

寧德核電站 二期全面開工

根據中國廣核集團（中廣核）28日消息，當日10時58分，中廣核福建寧德核電站5號機組核島澆築第一罐混凝土，標誌著該「華龍...

港救市曇花一現 房價8年新低

香港房價已連跌兩個月，港府差餉物業估價署房價指數顯示，連跌兩個月後指數創出近八年新低，跌到港府支持房市「去辣招」（撤銷所...

華為智駕升級強槓特斯拉 現有車款9月啟動更新

華為智慧駕駛功能升級將力拚特斯拉，華為常務董事、智慧汽車解決方案BU董事長余承東昨（29）日透露，華為將在8月正式上市華...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。