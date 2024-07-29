拒做Robotaxi 蔚來李斌：智駕價值是解放精力減少事故

由於大陸車企品牌智慧化已「捲」進操作系統戰場，蔚來創辦人李斌近日表示，蔚來堅決不做無人駕駛計程車（Robotaxi），智駕的真正社會價值是解放精力、減少事故。他並指，智慧駕駛賽道是跑馬拉松，目前難講哪家企業已有「護城河」。雖然從技術上看Robotaxi技術一定會成熟，但不是可持續的生意，也不能解決交通量的問題。

據澎湃新聞，近期，隨著特斯拉的FSD（全自動駕駛）系統迭代，以及進入大陸市場的訊息影響，智慧駕駛再度成為產業焦點。李斌27日對此表示，智慧駕駛賽道是跑馬拉松，路還很長，「在今天，即使在換電這件事上，我也不敢說我們是有護城河的，我認為，整個行業競爭的路還非常長，在非常早期的今天，很難去講誰已經有（智慧駕駛的）『護城河』。」

針對近期多家車企接二連三趕著熱點宣布投入Robotaxi（無人駕駛計程車）領域的布局，李斌說，蔚來堅決不會做無人計程車，其認為「解放精力、減少事故」財是智慧駕駛真正的社會價值。

李斌提到，蔚來也在做端到端智慧駕駛，但優先關注的是如何提升安全，「智慧駕駛的價值，不是把今天那麼辛苦的專車司機、計程車司機的工作搞沒了，真正的價值是要把事故減少，把開車的精力解放一些，不要那麼累同時更安全。」

李斌續指，搶專車司機的生意不值得被鼓勵，同時，這更不會是一件大生意。他舉例，若車企產能過剩，產出大量無人計程車，把城市塞滿，車都將成為炮灰，若不加限制，馬路上將被車塞滿。

他認為，「馬路擁擠從來不是因為車多，是因為同時跑的車多。一千萬輛車都在家裡待著，馬路就是空的。如果所有的車都在馬路上跑，那立刻就變成停車場。」

基於此，李斌稱，無人計程車不能解決交通量的問題，一座城市可以容納的運營車輛的數量不管是有人開、還是沒有人開，是有一定的量，這使得無人計程車從來不會成為一個像軟體雲端服務那樣沒有邊界、可擴展的生意。

不過，與李斌不同，第一財經指出，近段時間來，特斯拉、百度等科技公司的布局，再次將無人計程車（Robotaxi）引入業界和輿論關注的中心，小鵬汽車董事長何小鵬、特斯拉創辦人馬斯克等高階主管也公開對於Robotaxi的看好。

與此同時，華為智駕近日迎來新進展。華為常務董事、智慧汽車解決方案BU董事長余承東29日透露，華為將在8月正式上市華為高階智慧駕駛3.0版本（即乾崑ADS 3.0版本）。ADS 3.0版本將從9月起在問界M7、問界M9上進行資料升級。