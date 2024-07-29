大陸股票ETF單月淨流入6,646億元 創4個月新高

大陸A股跌跌不休，吸引低接買盤進場，7月以來，股票型ETF吸金已人民幣1,477億元（約新台幣6,646億元），創3月以來近四個月新高，主要買進滬深300ETF，滬深300ETF向來是國家隊進場護盤的重要標的。

澎湃新聞報導，據Wind資料統計，上周（7月22日至7月26日），全市場779支可統計的股票型ETF基金淨流入額合計人民幣422億元。從股票ETF資金流向看，滬深300ETF仍然最受青睞。其中，華泰柏瑞滬深300ETF以154億元的淨流入額領跑市場，易方達滬深300ETF、華夏上證50ETF、嘉實滬深300ETF、華夏滬深300ETF緊隨其後，上周淨流入額分別為人民幣60億元、46億元、41億元、33億元。南方中證500ETF、富國上證指數ETF、國聯安半導體ETF的淨流入額也均超過人民幣10億元。

拉長時間來看，截至7月26日，7月以來股票型ETF的淨流入額已達1,477億元（約新台幣6,646億元），創3月以來的近四個月新高。此前1月、2月股票型ETF的淨流入額分別為1,530億元、1,733億元，而A股底部的2月也是淨流入金額最高的月份，3月至6月，股票型ETF基金淨流入總額依次為-0.92億元、198.07億元、-187.95億元、772.29億元。

博時基金分析，雖然市場情緒不佳，但有利的變化正在悄無聲息的進行，當下的A股市場，是耐心資本戰略佈局的最佳處，從此前發佈的一系列經濟資料來看，當前國內有效需求還有待提振，消費潛力還有進一步釋放的空間。上周國內政策端繼續加碼，統籌安排人民幣3,000億元左右超長期特別國債資金，支持大規模設備更新和消費品以舊換新，有助於激發經濟的內生動力，促進經濟平穩向好發展。

銀華基金表示，一方面，國內有效需求尚有待提升，貨幣政策維持寬鬆但向實體傳導帶動相對有限，匯率掣肘未減，基本面和流動性或依然對A股形成挑戰；另一方面，第2季GDP增速走弱，在此情況下，政策端或有望進一步發力。因此，重點關注宏觀政策及發力方向、落地效果對市場風險的積極影響。政策如果持續甚至超預期，或有望提升風險偏好，包含順週期與成長股，另外還需關注政策針對性寬鬆以及風險偏好提振下具備產業邏輯的板塊。

農銀匯理基金認為，5月下旬以來A股持續調整，當前股市風險偏好已處在歷史底部。上周發改委和財政部表示將加力支持設備更新和消費品以舊換新，預計將推動國內宏微觀基本面修復，有助於股市風險偏好的修復，後續關注月底政治局會議的具體部署及對股市的影響。