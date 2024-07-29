大陸證監會：著力防範重點領域風險 嚴懲重大違法個案

在中共二十屆三中全會後，大陸證監會29日召開年中工作會議表示，下一步要著力防範化解私募基金、交易場所、債券違約、行業機構等重點領域風險。同時，要大力提升監理執法效能，堅持重拳治亂，加大力度防假打假，健全監理執法機制，強化科技賦能，嚴重懲處重大違法個案。

據大陸證監會網站29日消息，大陸證監會召開學習貫徹二十屆三中全會精神暨年中工作會議，部署進一步全面深化資本市場改革以及下半年重點工作，大陸證監會主席吳清出席會議並致詞。

會議指，學習好貫徹好二十屆三中全會精神是當前和今後一個時期證監會系統的一項重大政治任務。要深刻領會和把握進一步全面深化改革的主題、重大原則、重大措施、根本保證，切實把思想和行動統一到二十屆三中全會決策部署上來，精心制定學習宣傳貫徹方案，要以釘釘子精神抓好改革任務落實，以實際行動堅定擁護「兩個確立」、堅決做到「兩個維護」。

會議強調，當前，大陸資本市場已到向高質量發展加快轉變的階段，要堅持高質量發展這個新時代的硬道理，突出強本強基、嚴監嚴管，透過進一步全面深化改革來破除體制機制障礙和結構性問題，加速建立安全、規範、透明、開放、有活力、有韌性的資本市場。

會議表示，首先是以改革促穩定，建立增強資本市場內在穩定性長效機制，再來是以改革促發展，更好服務高水平科技自立自強和新質生產力發展。增強資本市場制度的包容性適應性，完善私募股權和創業投資「募投管退」支持政策，提升對科技創新企業的全鏈條全生命周期服務能力。

會議還指，要以改革強監管，切實保護投資者合法權益。突出加強「五大監管」，進一步完善涵蓋市場各參與主體、各業務領域的監管制度機制，暢通投資者維權救濟管道。同時，要以改革強隊伍，深入推進證監會系統自我革命。加強黨對資本市場的全面領導，堅定不移正風肅紀反腐，強化重擔當、重實幹、重實績的鮮明選人用人導向，打造監管鐵軍。

另，會議稱，今年以來，證監會系統紮實推動新「國九條」及資本市場「1+N 」政策文件落實落地，統籌推進強監管、防風險、促進高質量發展各項工作。

針對下一步，會議提及六點：一是要切實維護市場平穩運行；二是更大力度服務實體經濟回升向好；三是推動股票發行註冊制走深走實；四是培育高質量上市公司。引導上市公司加大分紅、回購等力度，督促提升公司治理水平，並更好發揮併購重組的作用；五是著力防範化解私募基金、交易場所、債券違約、行業機構等重點領域風險；六是大力提升監理執法效能。堅持重拳治亂，加大力度防假打假，健全監理執法機制，強化科技賦能，嚴重懲處重大違法個案。

此外，會議要求，證監會要深入推進全面從嚴治黨，補短板、強弱項、真整改，不斷提升隊伍的純潔、專業、戰鬥力。同時，深入糾治「四風」議題，鞏固拓展政商「旋轉門」、「逃逸式辭職」治理成效，保持「零容忍」反腐敗高壓態勢，加大力度剷除腐敗滋生的土壤和條件。堅持嚴管厚愛結合，抓好各級領導班子和幹部隊伍建設，為資本市場高質量發展提供堅強保障。